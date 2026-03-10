Alcaraz mostra surpresa com nível de rivais: 'Cansado de jogar com Federer em todas as rodadas'

Invicto na temporada e vindo de 14 vitórias consecutivas, Carlos Alcaraz está sentindo o peso de ter se tornado o nome a ser batido no circuito mundial de tênis. Após a dura virada sobre o francês Arthur Rinderknech, com 6/7 (6/8), 6/3 e 6/2, para se garantir nas oitavas em Indian Wells, o líder do ranking se mostrou surpreso com o nível dos oponentes, dizendo que parece enfrentar o ex-número 1 do mundo, Roger Federer, a cada rodada.

O suíço é apontado como um dos maiores nomes da modalidade e ao qual Alcaraz nunca escondeu sua admiração. O espanhol lidera o ranking desde o fim de 2025 e começou a atual temporada em alta, conquistando o Aberto da Austrália e o Masters de Doha, além de ter vencido as duas partidas em Indian Wells. Sempre com enorme trabalho.

Depois de suar bastante para bater Rinderknech e se colocar no caminho do norueguês Casper Ruud, nas oitavas de final, Alcaraz admitiu que não pensava em enfrentar pedreiras a todo momento. Mas sabe que esse é o peso de quem lidera o ranking e vira vitrine.

"Às vezes fico cansado de jogar contra Roger Federer em todas as rodadas. Parece que meus adversários estão jogando em um nível insano", afirmou, surpreso. "Não sei se estou encarando isso da maneira correta, mas tenho a sensação de que isso sempre acontece contra mim", seguiu.

"Se eles jogassem sempre nesse nível, deveriam estar mais bem classificados (no ranking). Obviamente, isso me preocupa e penso nisso durante a partida", admitiu. "Mas tudo o que posso fazer é aceitar, seguir em frente e tentar fazer algo diferente, como não deixá-los ser agressivos, impor o estilo deles. Ao invés disso, preciso tentar impor o meu tênis."

Ribnderknech é o 32º do mundo e agora Alcaraz terá, nesta quarta-feira, um oponente ainda melhor ranqueado, já que Ruud ocupa o 13º lugar. O espanhol lidera o apertado retrospecto por 5 a 3, com eles se revezando em vitórias nos últimos sete duelos.