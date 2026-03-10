Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Alcaraz mostra surpresa com nível de rivais: 'Cansado de jogar com Federer em todas as rodadas'

Carlos Alcaraz está sentindo o peso de ter se tornado o nome a ser batido no circuito mundial de tênis

Estadão Conteúdo

Invicto na temporada e vindo de 14 vitórias consecutivas, Carlos Alcaraz está sentindo o peso de ter se tornado o nome a ser batido no circuito mundial de tênis. Após a dura virada sobre o francês Arthur Rinderknech, com 6/7 (6/8), 6/3 e 6/2, para se garantir nas oitavas em Indian Wells, o líder do ranking se mostrou surpreso com o nível dos oponentes, dizendo que parece enfrentar o ex-número 1 do mundo, Roger Federer, a cada rodada.

O suíço é apontado como um dos maiores nomes da modalidade e ao qual Alcaraz nunca escondeu sua admiração. O espanhol lidera o ranking desde o fim de 2025 e começou a atual temporada em alta, conquistando o Aberto da Austrália e o Masters de Doha, além de ter vencido as duas partidas em Indian Wells. Sempre com enorme trabalho.

Depois de suar bastante para bater Rinderknech e se colocar no caminho do norueguês Casper Ruud, nas oitavas de final, Alcaraz admitiu que não pensava em enfrentar pedreiras a todo momento. Mas sabe que esse é o peso de quem lidera o ranking e vira vitrine.

"Às vezes fico cansado de jogar contra Roger Federer em todas as rodadas. Parece que meus adversários estão jogando em um nível insano", afirmou, surpreso. "Não sei se estou encarando isso da maneira correta, mas tenho a sensação de que isso sempre acontece contra mim", seguiu.

"Se eles jogassem sempre nesse nível, deveriam estar mais bem classificados (no ranking). Obviamente, isso me preocupa e penso nisso durante a partida", admitiu. "Mas tudo o que posso fazer é aceitar, seguir em frente e tentar fazer algo diferente, como não deixá-los ser agressivos, impor o estilo deles. Ao invés disso, preciso tentar impor o meu tênis."

Ribnderknech é o 32º do mundo e agora Alcaraz terá, nesta quarta-feira, um oponente ainda melhor ranqueado, já que Ruud ocupa o 13º lugar. O espanhol lidera o apertado retrospecto por 5 a 3, com eles se revezando em vitórias nos últimos sete duelos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Indian Wells

Carlos Alcaraz

Casper Ruud
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário

Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça

10.03.26 14h05

Futebol

Paysandu leva a artilharia do Parazão pela 4ª vez seguida; último artilheiro do Remo foi em 2015

Papão garantiu título e também a artilharia do Parazão em 2026

10.03.26 13h36

futebol

Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão

Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico

10.03.26 13h11

futebol

Antes de jogo contra o Remo, torcida do Fluminense em Belém comemora 20 anos

Movimento Flu Belém reúne tricolores na capital paraense na véspera do duelo do Brasileirão

10.03.26 12h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil

Partida é válida pela terceira fase do torneio e vale mais de R$ 1 milhão em premiação

10.03.26 10h04

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira

10.03.26 7h00

A SELEÇÃO

Paysandu e Cametá dominam seleção do Parazão 2026; Remo aparece com apenas dois nomes na lista

Com cinco jogadores na lista e prêmios individuais, Papão foi o clube mais representado; Cametá colocou três nomes

09.03.26 22h03

Brasileirão

Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo

Tricolor enfrenta o Leão Azul na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro

10.03.26 11h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda