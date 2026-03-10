Alcaraz mostra surpresa com nível de rivais: 'Cansado de jogar com Federer em todas as rodadas' Carlos Alcaraz está sentindo o peso de ter se tornado o nome a ser batido no circuito mundial de tênis Estadão Conteúdo 10.03.26 14h07 Invicto na temporada e vindo de 14 vitórias consecutivas, Carlos Alcaraz está sentindo o peso de ter se tornado o nome a ser batido no circuito mundial de tênis. Após a dura virada sobre o francês Arthur Rinderknech, com 6/7 (6/8), 6/3 e 6/2, para se garantir nas oitavas em Indian Wells, o líder do ranking se mostrou surpreso com o nível dos oponentes, dizendo que parece enfrentar o ex-número 1 do mundo, Roger Federer, a cada rodada. O suíço é apontado como um dos maiores nomes da modalidade e ao qual Alcaraz nunca escondeu sua admiração. O espanhol lidera o ranking desde o fim de 2025 e começou a atual temporada em alta, conquistando o Aberto da Austrália e o Masters de Doha, além de ter vencido as duas partidas em Indian Wells. Sempre com enorme trabalho. Depois de suar bastante para bater Rinderknech e se colocar no caminho do norueguês Casper Ruud, nas oitavas de final, Alcaraz admitiu que não pensava em enfrentar pedreiras a todo momento. Mas sabe que esse é o peso de quem lidera o ranking e vira vitrine. "Às vezes fico cansado de jogar contra Roger Federer em todas as rodadas. Parece que meus adversários estão jogando em um nível insano", afirmou, surpreso. "Não sei se estou encarando isso da maneira correta, mas tenho a sensação de que isso sempre acontece contra mim", seguiu. "Se eles jogassem sempre nesse nível, deveriam estar mais bem classificados (no ranking). Obviamente, isso me preocupa e penso nisso durante a partida", admitiu. "Mas tudo o que posso fazer é aceitar, seguir em frente e tentar fazer algo diferente, como não deixá-los ser agressivos, impor o estilo deles. Ao invés disso, preciso tentar impor o meu tênis." Ribnderknech é o 32º do mundo e agora Alcaraz terá, nesta quarta-feira, um oponente ainda melhor ranqueado, já que Ruud ocupa o 13º lugar. O espanhol lidera o apertado retrospecto por 5 a 3, com eles se revezando em vitórias nos últimos sete duelos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Indian Wells Carlos Alcaraz Casper Ruud COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça 10.03.26 14h05 Futebol Paysandu leva a artilharia do Parazão pela 4ª vez seguida; último artilheiro do Remo foi em 2015 Papão garantiu título e também a artilharia do Parazão em 2026 10.03.26 13h36 futebol Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico 10.03.26 13h11 futebol Antes de jogo contra o Remo, torcida do Fluminense em Belém comemora 20 anos Movimento Flu Belém reúne tricolores na capital paraense na véspera do duelo do Brasileirão 10.03.26 12h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil Partida é válida pela terceira fase do torneio e vale mais de R$ 1 milhão em premiação 10.03.26 10h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira 10.03.26 7h00 A SELEÇÃO Paysandu e Cametá dominam seleção do Parazão 2026; Remo aparece com apenas dois nomes na lista Com cinco jogadores na lista e prêmios individuais, Papão foi o clube mais representado; Cametá colocou três nomes 09.03.26 22h03 Brasileirão Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo Tricolor enfrenta o Leão Azul na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 10.03.26 11h16