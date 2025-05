Alcaraz impõe ritmo, encerra série invicta de Sinner e conquista o Masters 1000 de Roma

Carlos Alcaraz é o campeão do Masters 1000 de Roma. Em uma exibição firme e madura diante do líder do ranking mundial, o espanhol superou Jannik Sinner por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-5) e 6/1, em 1h45min de jogo neste domingo, e levantou o troféu pela primeira vez no saibro do Foro Italico. Foi a quarta vitória consecutiva sobre o italiano e o 25º título da carreira de Alcaraz, aos 22 anos. O resultado reforça sua ascensão na temporada e o coloca entre os principais candidatos ao título de Roland Garros, que começa em uma semana.

A final marcou o primeiro confronto em um Masters 1000 entre jogadores com múltiplos títulos de Grand Slam fora do Big Three desde 2004, quando Hewitt enfrentou Agassi. Sinner chegava embalado por uma impressionante sequência de 26 vitórias consecutivas no circuito, mas o desgaste físico foi evidente após um primeiro set equilibrado, decidido no tie-break.

Alcaraz, por sua vez, foi eficiente e constante: somou 17 winners e 32 erros não forçados na partida, mas dominou os pontos decisivos e impôs dois sets de realidades opostas. O italiano teve apenas sete bolas vencedoras e permaneceu sem conquistar um título em casa - Roma segue como torneio pendente para o número 1 do mundo.

Ao erguer o troféu, Alcaraz celebrou o título inédito e fez questão de elogiar o rival: "Estou muito, muito feliz. É meu primeiro título aqui e espero que não seja o último. Antes de tudo, quero dizer que estou muito feliz em ver o Jannik de volta a esse nível incrível. Sei que não foi fácil, ele ficou três meses sem jogar e já chega à final de um Masters 1000 - isso é insano. Tenho que parabenizá-lo e à equipe dele. Estou muito orgulhoso da forma como abordei o jogo, taticamente e mentalmente. Mantive um bom nível do começo ao fim", afirmou.

Pensando já em Roland Garros, o espanhol completou: "A final não é sobre jogar, é sobre vencer. Agora vou descansar alguns dias, curtir com minha equipe e me preparar para Paris. Vencer em Roma e ver o Jannik também indo bem me dá ainda mais confiança para o que vem por aí".

O primeiro set foi à altura da expectativa que envolve dois nomes consolidados no topo do ranking mundial. Alcaraz e Sinner entregaram um duelo equilibrado, repleto de variações, trocas intensas e jogadas plásticas, como se estivessem respondendo, ponto a ponto, ao clima elétrico no Foro Italico. Sem quebras de serviço, o set seguiu tenso até o tie-break, em meio a momentos de pura emoção - como os gritos da torcida italiana em uníssono: "Olê, olê, olê, olá... Sinner, Sinner!"

Mas foi Alcaraz quem mostrou frieza nos detalhes. O espanhol salvou dois set points antes do desempate, começou o tie-break com um mini break e emendou dois aces para tomar o controle. Mesmo com um desempenho irregular - terminou o set com 9 winners e 22 erros não forçados -, aproveitou melhor os pontos decisivos e fechou a parcial. Sinner, apesar do apoio das arquibancadas e de ter cometido um erro não forçado a mais que o rival (23), viu o primeiro set escapar por margem mínima.

Já o segundo set teve um roteiro completamente distinto. Sinner, que vinha sustentando o ritmo intenso do duelo até então, demonstrou sinais claros de desgaste físico - possivelmente ligados a algum incômodo físico. Sem explosão nos deslocamentos e com queda na precisão, o italiano viu Alcaraz dominar as ações desde o início. Com duas quebras seguidas, o espanhol abriu 4 a 0 em poucos minutos, impondo um ritmo sufocante que contrastava com a entrega limitada do rival.

A parcial parecia caminhar para um "pneu", mas Sinner conseguiu confirmar um game de saque, ainda que sob a impressão de que Alcaraz, em vantagem confortável, tenha tirado um pouco o pé. Sacando com autoridade, o espanhol fechou o set em 6/1, com um desempenho sólido: foram 8 winners e 10 erros não forçados, números bem superiores aos do italiano, que produziu apenas dois winners e cometeu oito erros.