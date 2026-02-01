Alcaraz festeja conquista que faltava e mira 4 Grand Slams em uma temporada: 'Será um desafio' Estadão Conteúdo 01.02.26 14h42 Carlos Alcaraz tem se especializado em pulverizar marcas de precocidade na elite do tênis. Aos 22 anos e 272 dias, o espanhol se tornou o mais jovem a conquistar os quatro diferentes títulos de Grand Slam ao derrotar o experiente Novak Djokovic, neste domingo, e levar o Australian Open. Na Era Aberta, ele ultrapassou o ídolo Rafael Nadal, que fechou o ciclo de majors com o US Open de 2010, aos 24 anos, mas quebrou também uma marca de 88 anos do americano Donald Budge, vencedor dos quatro principais torneios em 1938, quando tinha 23 anos. Fred Perry e Roy Emerson, também na fase amadora, Rod Laver, Roger Federer, Andre Agassi e o próprio Djokovic completam a seleta lista de campeões de todos os majors. "É uma sensação incrível. Completar o 'Grand Slam Career' era algo que eu tinha em mente", disse Alcaraz, referindo-se ao ciclo dos quatro torneios. "Sempre que venho para a Austrália, faço a pré-temporada com o foco neste torneio, tentando me esforçar ao máximo e estar o mais bem preparado possível para tentar conquistar o troféu." Em 2022, quando tinha 19 anos, Alcaraz já havia se tornado o mais novo a alcançar a liderança do ranking da ATP na Era Moderna, após vencer seu primeiro US Open, posto que também ocupa atualmente. O sétimo título de Grand Slam conquistado também o colocou em igualdade com o sueco Bjorn Borg, a quem poderá superar se atingir a próxima meta: conquistar os quatro torneios neste ano. "Será um grande desafio", afirmou Alcaraz. "Quero me concentrar em um de cada vez. No momento, o próximo é Roland Garros. Tenho ótimas lembranças desse torneio e me sinto muito especial toda vez que vou lá. Não quero me colocar em uma posição de muita pressão para ter de fazer isso de novo." O líder do ranking da ATP também respondeu aos críticos após o rompimento com o técnico Juan Carlos Ferrero, com quem havia conquistado todos os troféus anteriores na carreira. "Muita gente comentava sobre tudo e tinha dúvidas sobre o meu nível neste torneio. Fico feliz por provar que estavam errados", cutucou o tenista, que também fez questão de exaltar Djokovic, seu adversário na final. "O que ele está fazendo é inspirador para todos os atletas, não apenas para tenistas", comentou. "Ele está investindo seu corpo, sua mente, sua vida para jogar uma final de Grand Slam novamente. Contrariou as pessoas que diziam que ele não jogaria outra final de Grand Slam ou que não venceria Jannik ou a mim. É inacreditável." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Australian Open Alcaraz Djokovic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado. 01.02.26 17h01 futebol Águia de Marabá e Castanhal vencem na segunda rodada do Parazão Azulão bate a Tuna Luso fora de casa e Japiim faz a festa no novo Modelão 01.02.26 16h04 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Mais esportes Jovem piloto paraense encara inverno europeu e se destaca em testes de kart na Itália Kartista fez testes com equipe que formou Max Verstappen em circuitos italianos 01.02.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00 Supercopa do Brasil Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 12h00