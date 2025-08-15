Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Alcaraz erra menos no 3º set em Cincinnati, bate Rublev e chega à 12ª semifinal de Masters 1000

Estadão Conteúdo

Carlos Alcaraz e Andrey Rublev fizeram um equilibrado duelo pelas quartas de final do Cincinatti Open, nesta sexta-feira, repleto de momentos de altos e baixos e com o espanhol mostrando mais concentração e menos erros no set decisivo para se garantir pela 12 vez na carreira em uma semifinal de Masters 1000.

O vice-líder do ranking superou o russo anotando 6/3, 4/6 e 7/5 após 2h17 de batalha com um set decisivo de mais de uma hora e no qual a reta final foi repleta de erros. Alcaraz sacou para fechar quando tinha 5 a 3 e acabou quebrado e depois permitiu o empate com duplas faltas e erros não forçados - foram 15 apenas no set.

Sem perder a confiança e vibrando mais, contudo, o espanhol conseguiu se redimir ao abrir vantagem de 6 a 5 e depois conseguiu a quebra no primeiro match point, fechando em 7 a 5 e mostrando que é o 'cara' do terceiro set no ano, no qual fechou nove de dez disputas após sair vencendo e permitir o 1 a 1 em parciais.

"É simplesmente aceitar o momento, aceitar que estou jogando o terceiro set, aceitar que será uma batalha realmente difícil, e eu adoro isso", afirmou Alcaraz. "As condições eram extremas, mas eu adoro jogar diante dessa energia. Estou muito feliz por viver esse tipo de experiência, então me lembro disso nesses momentos", completou.

Depois de começar bem a partida contra o nono favorito, quebrando duas vezes a fechando por 6 a 3, Alcaraz viu Rublev crescer na segunda parcial e empatar o jogo com 6 a 4. No terceiro set, o jogo foi igual e sem quebras até 4 a 3, quando o espanhol aproveitou o break e foi para o saque para fechar. Com duplas faltas e evidente nervosismo, acabou não confirmando. E Depois vendo o russo buscar o 5 a 5, até emplacar dois pontos para fazer a festa.

