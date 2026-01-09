Alcaraz e Sinner vão receber R$ 12,5 milhões por amistoso na Coreia do Sul pré-Australian Open

Líderes do ranking mundial de tênis, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner irão se enfrentar pela primeira vez em 2026 neste sábado, 10. Eles farão uma partida de exibição em Incheon, durante o Hyundai Card Super Match, na Coreia do Sul.

Os tenistas receberão ótima recompensa pela partida amistosa. Cada atleta irá embolsar cerca de R$ 12,5 milhões para entrar em quadra neste final de semana.

O valor é maior do que ganhará o segundo colocado do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. Para se ter uma ideia, o prêmio previsto para o campeão do Australian Open é de cerca de R$ 14 milhões.

Agenda de Alcaraz e Sinner

Ambos os tenistas têm preenchido seus calendários com partidas de exibição. O italiano e o espanhol decidiram não participar de torneios oficiais antes da disputa do Australian Open, que começa no dia 12 de janeiro.

Alcaraz e Sinner venceram os últimos oito títulos de Grand Slam do circuito. No confronto direto na história, eles se enfrentaram 16 vezes, com 10 triunfos do espanhol e seis do italiano.

Dupla em quadra?

Nesta sexta-feira, 9, na véspera do amistoso na Coreia do Sul, Carlos Alcaraz revelou a possibilidade de atuar junto de Sinner em uma partida de duplas no circuito.

"Seria legal. Eu jogo na direita e ele joga no backhand", disse Alcaraz. "Nunca conversamos sobre isso, mas seria divertido. Talvez façamos isso este ano como uma surpresa", acrescentou Sinner.