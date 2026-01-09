Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Alcaraz e Sinner vão receber R$ 12,5 milhões por amistoso na Coreia do Sul pré-Australian Open

O valor é maior do que ganhará, por exemplo, o segundo colocado do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada

Redação O Liberal com informações da AE

Líderes do ranking mundial de tênis, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner irão se enfrentar pela primeira vez em 2026 neste sábado, 10. Eles farão uma partida de exibição em Incheon, durante o Hyundai Card Super Match, na Coreia do Sul.

Os tenistas receberão ótima recompensa pela partida amistosa. Cada atleta irá embolsar cerca de R$ 12,5 milhões para entrar em quadra neste final de semana.

O valor é maior do que ganhará o segundo colocado do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. Para se ter uma ideia, o prêmio previsto para o campeão do Australian Open é de cerca de R$ 14 milhões.

Agenda de Alcaraz e Sinner

Ambos os tenistas têm preenchido seus calendários com partidas de exibição. O italiano e o espanhol decidiram não participar de torneios oficiais antes da disputa do Australian Open, que começa no dia 12 de janeiro.

Alcaraz e Sinner venceram os últimos oito títulos de Grand Slam do circuito. No confronto direto na história, eles se enfrentaram 16 vezes, com 10 triunfos do espanhol e seis do italiano.

Dupla em quadra?

Nesta sexta-feira, 9, na véspera do amistoso na Coreia do Sul, Carlos Alcaraz revelou a possibilidade de atuar junto de Sinner em uma partida de duplas no circuito.

"Seria legal. Eu jogo na direita e ele joga no backhand", disse Alcaraz. "Nunca conversamos sobre isso, mas seria divertido. Talvez façamos isso este ano como uma surpresa", acrescentou Sinner.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Alcaraz

Sinner

amistoso
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano

Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

09.01.26 15h03

Futebol

TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026

Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela.

09.01.26 14h08

MMA Sport Club

Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro

09.01.26 12h40

Futebol

BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta

Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase.

09.01.26 12h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

10.01.26 7h00

Futebol

Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante

Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco

09.01.26 18h34

Paulistão

Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista

Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

10.01.26 15h00

Copa Africana de Nações

Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações

Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.01.26 12h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda