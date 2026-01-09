Alcaraz e Sinner vão receber R$ 12,5 milhões por amistoso na Coreia do Sul pré-Australian Open O valor é maior do que ganhará, por exemplo, o segundo colocado do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada Redação O Liberal com informações da AE 09.01.26 9h57 Líderes do ranking mundial de tênis, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner irão se enfrentar pela primeira vez em 2026 neste sábado, 10. Eles farão uma partida de exibição em Incheon, durante o Hyundai Card Super Match, na Coreia do Sul. Os tenistas receberão ótima recompensa pela partida amistosa. Cada atleta irá embolsar cerca de R$ 12,5 milhões para entrar em quadra neste final de semana. O valor é maior do que ganhará o segundo colocado do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. Para se ter uma ideia, o prêmio previsto para o campeão do Australian Open é de cerca de R$ 14 milhões. Agenda de Alcaraz e Sinner Ambos os tenistas têm preenchido seus calendários com partidas de exibição. O italiano e o espanhol decidiram não participar de torneios oficiais antes da disputa do Australian Open, que começa no dia 12 de janeiro. Alcaraz e Sinner venceram os últimos oito títulos de Grand Slam do circuito. No confronto direto na história, eles se enfrentaram 16 vezes, com 10 triunfos do espanhol e seis do italiano. Dupla em quadra? Nesta sexta-feira, 9, na véspera do amistoso na Coreia do Sul, Carlos Alcaraz revelou a possibilidade de atuar junto de Sinner em uma partida de duplas no circuito. "Seria legal. Eu jogo na direita e ele joga no backhand", disse Alcaraz. "Nunca conversamos sobre isso, mas seria divertido. Talvez façamos isso este ano como uma surpresa", acrescentou Sinner. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Alcaraz Sinner amistoso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32