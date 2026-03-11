Alcaraz bate Ruud com menos dificuldade após bronca e encara Norrie nas quartas em Indian Wells

Dois dias após declarar que "estava cansado de enfrentar um Federer a cada rodada" no circuito mundial, Carlos Alcaraz teve uma vitória mais tranquila no Masters 1000 de Indian Wells. O líder do ranking enfrentou o norueguês Casper Ruud, 13º do mundo, e precisou de apenas 1h31 para se garantir nas quartas de final.

O espanhol começou com tudo o jogo desta quarta-feira e celebrou um bom triunfo por 6/1 e 7/6 (7/2) para somar sua 15ª vitória consecutiva, mantendo-se invicto na temporada - já são 33 triunfos seguidos em quadras duras. Pela frente, o líder do ranking terá o britânico Cameron Norrie, nesta quinta-feira.

Além do italiano Jannik Sinner, apenas Norrie, campeão de 2021, venceu Carlos Alcaraz nos últimos 11 meses, o que promete um embate interessante em Indian Wells. O britânico levou a melhor sobre o espanhol no Masters 1000 de Paris de 2025.

Depois de sofrer diante do francês Arthur Rinderknech na rodada passada, na qual avançou de virada, Alcaraz iniciou o jogo contra Ruud no modo turbo e rapidamente abriu 4 a 0, com duas quebras. Após o norueguês anotar o ponto de honra, o espanhol fechou em 6 a 1.

O norueguês melhorou no serviço no segundo set, mas sem jamais ameaçar o saque de Alcaraz, acabou levando a definição ao tie-break. No game de desempate, novamente um início forte de Alcaraz com 4 a 0. Com mais duas quebras, chegou ao match point com 6 a 1. Falhou no primeiro, mas aproveitou o segundo para cravar 7 a 2.

Alcaraz terá um adversário descansado pela frente, já que Norrie bateu o australiano Rinky Hijikata em apenas 1h17, também nesta quarta-feira, com sets diretos e parciais de 6/4 e 6/2.