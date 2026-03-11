Alcaraz bate Ruud com menos dificuldade após bronca e encara Norrie nas quartas em Indian Wells Estadão Conteúdo 11.03.26 21h18 Dois dias após declarar que "estava cansado de enfrentar um Federer a cada rodada" no circuito mundial, Carlos Alcaraz teve uma vitória mais tranquila no Masters 1000 de Indian Wells. O líder do ranking enfrentou o norueguês Casper Ruud, 13º do mundo, e precisou de apenas 1h31 para se garantir nas quartas de final. O espanhol começou com tudo o jogo desta quarta-feira e celebrou um bom triunfo por 6/1 e 7/6 (7/2) para somar sua 15ª vitória consecutiva, mantendo-se invicto na temporada - já são 33 triunfos seguidos em quadras duras. Pela frente, o líder do ranking terá o britânico Cameron Norrie, nesta quinta-feira. Além do italiano Jannik Sinner, apenas Norrie, campeão de 2021, venceu Carlos Alcaraz nos últimos 11 meses, o que promete um embate interessante em Indian Wells. O britânico levou a melhor sobre o espanhol no Masters 1000 de Paris de 2025. Depois de sofrer diante do francês Arthur Rinderknech na rodada passada, na qual avançou de virada, Alcaraz iniciou o jogo contra Ruud no modo turbo e rapidamente abriu 4 a 0, com duas quebras. Após o norueguês anotar o ponto de honra, o espanhol fechou em 6 a 1. O norueguês melhorou no serviço no segundo set, mas sem jamais ameaçar o saque de Alcaraz, acabou levando a definição ao tie-break. No game de desempate, novamente um início forte de Alcaraz com 4 a 0. Com mais duas quebras, chegou ao match point com 6 a 1. Falhou no primeiro, mas aproveitou o segundo para cravar 7 a 2. Alcaraz terá um adversário descansado pela frente, já que Norrie bateu o australiano Rinky Hijikata em apenas 1h17, também nesta quarta-feira, com sets diretos e parciais de 6/4 e 6/2. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Indian Wells Carlos Alcaraz Cameron Norrie Casper Ruud COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mascote do Águia de Marabá tira onda e joga futevôlei em praia do Rio de Janeiro; assista Mascote do Azulão roubou a cena na Cidade Maravilhosa 11.03.26 16h13 futebol Com o Fluminense, Ganso pode voltar a Belém e enfrentar o Remo após 16 anos Meia do Tricolor esteve em Belém para enfrentar o Paysandu em 2023, mas enfrentou o Remo apenas em 2010 11.03.26 14h39 futebol Remo pode ficar sem Kayky Almeida para duelo contra o Fluminense; entenda Zagueiro pertence ao Tricolor e está emprestado ao Leão Azul 11.03.26 13h10 futebol Técnico do Águia de Marabá projeta duelo contra o Madureira pela Copa do Brasil Azulão busca vaga na quarta fase do torneio e cota de R$ 1,07 milhão na competição 11.03.26 11h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.03.26 7h00 DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 Liga dos Campeões Real Madrid x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/03) pela Champions League Real Madrid e Manchester City jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 11.03.26 16h00 futebol CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12) 11.03.26 10h37