Alcaraz bate francês em 100º jogo de Grand Slam e Sabalenka também avança no Australian Open

O adversário do espanhol nas oitavas de final já está definido: será o americano Tommy Paul

Redação O Liberal com informações da AE

Favoritos ao título do Australian Open, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka garantiram suas vagas nas oitavas de final nesta sexta-feira. Os tenistas cumpriram o protocolo e venceram seus adversários na terceira rodada da competição.

Líder do ranking da ATP, o espanhol Carlos Alcaraz superou o francês Corentin Moutet em sets diretos. A vitória por 6/2, 6/4 e 6/1 foi estabelecida em 2 horas e 5 minutos de jogo.

Este confronto marcou o centésimo compromisso de Alcaraz em partidas de Grand Slam. Seu retrospecto é amplamente positivo, com 87 vitórias e 13 derrotas, o que reforça sua posição entre os melhores ranqueados.

Alcaraz enfrenta Tommy Paul nas oitavas

O próximo adversário de Carlos Alcaraz nas oitavas de final será o americano Tommy Paul. Paul avançou após a desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina. No histórico entre eles, Alcaraz possui vantagem de cinco vitórias contra duas derrotas.

Sabalenka avança após duelo equilibrado

Líder do ranking da WTA e duas vezes campeã do Australian Open, a belarussa Aryna Sabalenka encontrou dificuldades para vencer a austríaca Anastasia Potapova. O triunfo veio em dois sets a zero, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (9/7).

Na primeira parcial, Sabalenka obteve uma quebra e abriu 2 a 0. Contudo, a adversária reagiu e igualou o placar em quatro games. A disputa seguiu equilibrada até a tenista belarussa definir no tie-break.

O segundo set também foi marcado pela oscilação das duas jogadoras. Sabalenka abriu 4 a 0, mas permitiu o empate em 4 a 4. Assim como na primeira parcial, a decisão foi para o tie-break, onde Sabalenka saiu vitoriosa novamente.

Próximo desafio de Sabalenka

Nas oitavas de final, Aryna Sabalenka terá pela frente a canadense Victoria Mboko. Mboko se classificou após derrotar a dinamarquesa Clara Tauson por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 5/7 e 6/3.

Palavras-chave

tênis

Australian Open

Alcaraz

Sabalenka
.
