Alcaraz avança às quartas em Barcelona e celebra: 'Encontrei um ótimo nível novamente'

Jogar no saibro faz bem a Carlos Alcaraz, retomando o alto nível e embalando na temporada. Campeão em Montecarlo na semana passada, o espanhol se garantiu nas quartas de final do Torneio de Barcelona, a nível ATP 500, nesta quinta-feira, e já soma sete vitórias seguidas.

Para se garantir entre os oito melhores em um torneio que já sagrou-se campeão duas vezes e no qual gosta de jogar, o número dois do mundo passou pelo sérvio Laslo Djere em sets corridos, parciais de 6/2 e 6/4. No set decisivo, tinha desvantagem de 4 a 2 e emplacou quatro pontos seguidos.

"Acho que, por mais que eu consiga vencer em sets diretos, é muito melhor economizar energia para as próximas partidas", disse Alcaraz, revelando que ainda não precisou dar o seu máximo em quadra em Barcelona e celebrando mais uma atuação consistente.

"Joguei um ótimo tênis, até melhor do que na primeira rodada, mesmo tendo que virar o jogo com 4 a 2 no segundo set. Acho que joguei muito melhor neste segundo set, estou muito feliz por ter encontrado um ótimo nível novamente e espero continuar assim."

Alcaraz não atuou em Barcelona no ano passado. Nas duas edições anteriores, 2023 e 2022, foi campeão, batendo o grego Stefanos Tsitsipas nas duas finais. Com o triunfo sobre Djere, já são 12 vitórias seguidas no saibro espanhol.

O adversário de Alcaraz nesta sexta-feira será o australiano Alex de Minaur. O cabeça de chave 5 superou o britânico Jacob Fearnley com tranquilos 6/1 e 6/2. Os tenistas se enfrentaram uma vez na temporada, na decisão do Torneio de Roterdã, em fevereiro, e o espanhol ganhou em três sets.

A surpresa do dia em Barcelona ficou por conta da queda do cabeça de chave 4, o russo Andrey Rublev, derrotado pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 7/5 e 6/4. Seu adversário nas quartas será o russo Karen Khachanov, que bateu o local Jaume Munar pelo mesmo placar: 7/5 e 6/4.

SABALENKA AVANÇA SEM JOGAR E PEGULA MOSTRA FORÇA No WTA de Stuttgart, a líder do ranking, a belarussa Aryna Sabalenka, está nas quartas de final sem precisar jogar. A russa Anastasia Potapova acusou uma lesão e sequer foi para o jogo desta quinta. A estreia para valer na competição alemã, na qual perdeu as finais de 2021, 22 e 23 e ainda busca o inédito título, será nesta sexta-feira, diante da belga Elise Mertens.

Quem mostrou força na competição foi a norte-americana Jessica Pegula. A terceira favorita não tomou conhecimento da polonesa Magdalena Frech, avançando com duplo 6/1. Nas quartas, a campeã de Charleston terá pela frente a russa Ekaterina Alexandrova.

Destaque, ainda, para o triunfo da italiana Jasmine Paolini sobre a alemã Jule Niemeier. Depois de fazer 6 a 1 no primeiro set, a cabeça de chave 5 salvou um set point antes de fechar por 7/5.