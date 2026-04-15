Alcaraz abandona em Barcelona com dores no punho e vê Sinner abrir vantagem no topo do ranking Alcaraz vinha em sequência absurda na temporada, com muitas conquistas até cair na final de Monte Carlo, diante de Sinner Estadão Conteúdo 15.04.26 15h52 Carlos Alcaraz (Instagram @rolexmontecarlomasters) Carlos Alcaraz falhou em sua primeira missão de reduzir a distância para Jannik Sinner na briga pelo topo do ranking. Por causa de dores do punho, o espanhol passou por exames que detectaram uma lesão e o obrigaram a abandonar o Masters 500 de Barcelona nesta quarta-feira. Ao invés de tentar somar pontos preciosos, perderá os 280 garantidos com o vice de 2025. "Após ver o resultado dos exames de hoje, notamos que é uma lesão mais grave do que esperávamos e a verdade é que tenho que ouvir meu corpo", afirmou o espanhol em coletiva. "Escutar o que é para o meu melhor e não me prejudique no futuro. Por isso, tive de abandonar este torneio que para mim é e sempre foi um torneio excepcional, maravilhoso, superespecial. Nunca gosto de abandonar um torneio, ainda mais um especial como esse", lamentou o tenista. Alcaraz vinha em sequência absurda na temporada, com muitas conquistas até cair na final de Monte Carlo, diante de Sinner, domingo, justamente quando perdeu a liderança do ranking, ultrapassado pelo rival. Caso vencesse em Barcelona, Alcaraz ficaria somente 110 pontos atrás do italiano pelo fato de o oponente optar por semana de descanso. Não defendeu os 280 do título e ficará ainda mais distante do concorrente, após abandonar após somente uma vitória, diante do qualifier Otto Virtanen por 6/4 e 6/2 na terça-feira. Seu próximo compromisso seria diante do checo Tomas Machac. Agora, Alcaraz corre contra o tempo para se recuperar para a disputa do Masters 1000 de Madri, torneio que antecede Roland Garros e onde terá oportunidade, caso jogue, de voltar ao topo do ranking. A competição começa no dia 20 de abril. Na temporada passada, o espanhol não disputou o torneio por causa de lesão na perna direita e, portanto, não tem pontos a defender. Sinner desistiu de competir essa semana para descansar e ainda conversará com sua equipe para saber se joga no Masters 1000 de Madri, onde também não tem pontos a defender e pode ser um 'mata-mata' com Alcaraz nesta disputa torneio a torneio pelo topo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 500 de Barcelona Carlos Alcaraz Jannik Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 mais esportes Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo 15.04.26 12h22 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00 FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00