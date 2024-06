Águia de Marabá recebe o Maranhão para manter chance de classificação na Série D viva

Embalado por uma vitória, o Águia de Marabá recebe o Maranhão-MA neste domingo (30), no Zinho Oliveira, em jogo válido pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Azulão tenta uma reação na competição para conseguir avançar para a próxima fase.

Na última rodada, o clube marabaense conseguiu a primeira vitória no campeonato. Contra o Moto Club-MA, o Azulão contou com a estrela de Gileard, que fez 2 a 0 para o time e selou o triunfo.

VEJA MAIS

Contudo, para o duelo contra o Maranhão, o Águia não vai contar com o jogador que salvou a equipe no duelo. Isso porque Gileard deixou o time para ir para outro clube. Além disso, o Azulão rescindiu com outros quatro jogadores que faziam parte do elenco: zagueiro Cassius, os atacantes Veraldo e Wander, e o lateral Alan Maia.

Após a excelente atuação contra o Moto Club, Gileard se tornou uma esperança para empurrar o Águia nessa reação no campeonato. Agora, o treinador Glauber Ramos terá que pensar em uma nova estratégia para o ataque, porque, a partir de agora, só a vitória interessa para o Azulão.

Situação do campeonato

Na lanterna do grupo A2, o Águia de Marabá tem apenas 8 pontos. Para se classificar, o time precisa chegar aos 20 pontos e torcer para que as outras equipes não alcancem essa pontuação. Assim, o clube precisa vencer todos os jogos restantes.

O Maranhão está em uma situação melhor do que a do Águia, mas ainda não está garantido na próxima fase. O Bode Gregório está na quarta posição do grupo, com 14 pontos. A última vitória da equipe foi em cima do Cametá, por 1 a 0.

Serviço

11ª rodada

Águia de Marabá x Maranhão-MA

Data: 30/06 - domingo

Hora: 17h

Local: Estádio Zinho Oliveira - Marabá-PA