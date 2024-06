Após golaço na Série D, atacante Gileard é vendido pelo Águia para clube de Minas Gerais

Após marcar dois gols na única vitória do Águia da Marabá na Série D, atacante Gileard deixa o Azulão para jogar o módulo II do Campeonato Mineiro pelo North Esporte Clube-MG. Diretoria do Águia anunciou a saída do atleta, que foi contratado pelo clube marabaense no mês de março.

Gileard, de 28 anos, fez apenas três partidas com a camisa do Águia de Marabá nesta Série D. O jogador natural de São Luís (MA) marcou três gols pelo Azulão, que informou a venda dos direitos econômicos do atacante. Em nota, o clube afirmou que atendeu um desejo do atleta de deixar o Águia. O clube paraense afirmou que a rescisão ocorreu de forma tranquila e desejou sucesso na carreira.

“O Águia de Marabá comunica que o atacante Gileard não faz mais parte do elenco aguiano. O clube recebeu uma proposta financeira pelos direitos econômicos, e, considerando o desejo do atleta na transferência, foi realizada a rescisão de forma amigável entre o clube e o jogador. Agradecemos ao atleta pelos serviços prestados e profissionalismo demonstrado. O Águia deseja sucesso ao jogador, e no seu próximo desafio”, disse em nota.

Sem revelar valores

A equipe de O Liberal conversou com uma fonte interna do Azulão, que informou que assim como ocorreu na saída do atacante Braga, nesta semana, o clube ganhou um percentual na transferência de Gileard, porém, o valor não foi divulgado pela diretoria aguiana.

Carreira

Gileard iniciou a carreira no Maranhão-MA, atuou pela Portuguesa-SP, Amazonas-AM, Atlético Tubarão-SC, além de ter jogado o Omã e na China. Nesta temporada o atacante foi o destaque do Bragantino, na disputa do Campeonato Paraense, competição em que marcou cinco gols.