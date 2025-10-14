África do Sul se garante na Copa pela 4ª vez ao ganhar embolado grupo com Benin e Nigéria

Ausente desde 2010 quando foi anfitriã, a África do Sul está garantida na Copa do Mundo de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México. A vaga no embolado Grupo C das Eliminatórias Africanas veio sem dose de sofrimento, com tranquila vitória por 3 a 0 sobre Ruanda e benefício da goleada da Nigéria sobre a então líder Benin por 4 a 0.

Os sul-africanos terminaram na frente, com 18 pontos, diante de 17 das rivais. Será a quarta vez da seleção em Mundiais. Além de 2010, a Bafana Bafana já havia disputado as edições de 1998 e 2002, sempre caindo na primeira fase. Em 2026 tentará a proeza do inédito avanço. Ela se junta a Marrocos, Cabo Verde, Egito, Senegal, Argélia e Tunísia, já garantidas no continente e é a 23ª seleção a carimbar o passaporte.

Benin, então líder, África do Sul, em segundo, e Nigéria, em terceiro, entraram em campo com chances de vaga direta no embolado Grupo C. Em cinco minutos de bola rolando, houve três mudanças no topo, em demonstração que a emoção seria grande pela classificação.

Com somente três minutos, Osinhem colocou a Nigéria em vantagem no confronto direto com Benin, subindo para o topo e deixando a oponente na segunda colocação. Logo depois, aos cinco, a festa por bola na rede veio em Nelspruit, com Mbatha abrindo o placar diante de Ruanda e levando a na África do Sul à primeira posição. Appollis ampliou logo depois, deixando os mandantes em situação tranquila.

No outro duelo, Benin viu sua busca pela inédita classificação a uma Copa do Mundo ficar ainda mais distante ao levar o segundo gol, novamente de Osimhen. Os nigerianos também não tinham o que comemorar, já que a vaga estava com os sul-africanos e os 17 pontos eram insuficientes até para ficar entre os quatro melhores segundos que disputarão a repescagem por causa do triunfo de Uganda na Argélia (fazendo saldo 7 contra 5 dos nigerianos) - já estava atrás de Gabão, Burkina Faso e Camarões.

Necessitando de mais gols, os nigerianos voltaram ofensivos e ampliaram, com Osinhem chegando ao hat-trick. A festa aumentou mesmo foi em Nelspruit quando Makgopa anotou o terceiro, acabando com qualquer chance de reação de Ruanda e levando os sul-africanos à loucura no Mbombela Stadium lotado.

A esperança de vaga na repescagem para a Nigéria - chegou à goleada com Onyeka -veio com a virada da Argélia contra Uganda, gols de Amoura cobrando duas penalidades. Na quarta posição no momento, terá de torcer por um tropeço da República Democrática do Congo diante do visitante Sudão, que atuam ainda nesta terça-feira.