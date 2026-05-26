Adversário de estreia do Brasil, Marrocos anuncia convocação para a Copa do Mundo; veja a lista Estadão Conteúdo 26.05.26 16h36 Primeiro rival no caminho da seleção brasileira, o Marrocos anunciou nesta terça-feira a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção nacional na Copa do Mundo, que terá como sedes os Estados Unidos, o México e o Canadá. A lista divulgada pelo treinador Mohamed Ouahbi conta com nomes de ponta do futebol marroquino que integram as principais equipes da Europa. Entre os principais destaques estão o lateral-direito Hakimi, do Paris Saint-Germain, e o atacante Brahim Diaz, do Real Madrid. O treinador assumiu o posto de técnico da seleção em março para substituir Walid Regragui. Sob o seu comando, os marroquinos empataram com o Equador em 1 a 1 e venceram o Paraguai por 2 a 1 na última Data Fifa do mês de março. O amistoso mais recente aconteceu nesta terça-feira, em jogo que o Marrocos goleou o Burundi por 5 a 0. Marrocos está no Grupo C do Mundial e faz a sua estreia justamente contra a Seleção Brasileira, no dia 13 de junho (sábado), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. O segundo compromisso vai ser diante da Escócia, seis dias mais tarde, em Boton. O último jogo será contra o Haiti, no dia 24, em Atlanta. Essa será a sétima participação do Marrocos em Copas do Mundo, sendo a terceira consecutiva - um feito inédito na história do país. Na última edição do Mundial, que foi realizado no Catar, a seleção africana fez uma campanha histórica. Depois de se classificar em primeiro na fase de grupos, e deixar pelo caminho Espanha e Portugal nas oitavas e quartas de final respectivamente, os marroquinos só pararam na semifinal para a França. Na disputa do terceiro lugar, o time foi superado pela Croácia e terminou o Mundial do Catar em quarto lugar. VEJA OS CONVOCADOS DE MARROCOS PARA A COPA DO MUNDO Goleiros: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR) Defensores: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV), Youssef Belammari (Al Ahly SC), Nayef Aguerd (Olympique), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Redouane Halhal (K.V. Mechelen), Zakaria El Ouahdi (Genk) Meio-campistas: Azzedine Ounahi (Girona), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Betis), Ayoub Bouaddi (Lille), Samir El Mourabet (Strasbourg), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismaël Saibari (PSV) Atacantes: Brahim Díaz (Real Madrid), Abdessamad Ezzalzouli (Betis), Yassine Bessime (Strasbourg), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Ayoub Amahount (Frankfurt). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Marrocos convocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 FUTEBOL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase 26.05.26 8h32 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26