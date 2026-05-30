Adversária do Brasil, Escócia goleia Curaçao em amistoso A partida virou goleada aos 36 minutos, após a arbitragem marcar pênalti de Jurien Gaari em Findlay Curtis Estadão Conteúdo 30.05.26 11h32 Seleção da Escócia (Instagram @scotlandnationalteam) A Escócia entrou em campo na manhã deste sábado (30), no Hampden Park, em Glasgow, para encarar Curaçao em partida amistosa. Após um primeiro tempo muito equilibrado, o adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo deslanchou na segunda etapa e goleou o adversário por 4 a 1. O time comandado por Steve Clarke faz os últimos ajustes para a estreia no torneio de seleções e vai encarar a seleção brasileira na terceira rodada, no dia 24 de junho, em Miami. A chave ainda tem Marrocos e Haiti. Curaçao também vai disputar a Copa e está no grupo E, ao lado da Alemanha, Costa do Marfim e Equador. A primeira etapa da partida no Hampden Park foi de muito equilíbrio entre as seleções e poucas chances claras nos minutos iniciais. Enquanto a Escócia concentrava maior posse de bola no meio de campo, Curaçao tentava sair nos contra-ataques e fazia pressão na saída de bola. E essa estratégia deu certo para a equipe visitante, que abriu o placar aos 17 minutos de partida. Em rápida saída do campo de defesa, o atacante Tahith Chong, do Sheffield United, recebeu no meio de campo e puxou o contra-ataque em velocidade. Ele limpou o zagueiro e bateu sem chances para o goleiro Craig Gordon. A seleção da América Central cresceu na partida e teve chances para ampliar o placar antes do intervalo. Mas tudo mudou no confronto aos 36 minutos, quando o atacante Jürgen Locadia deu uma forte entrada no lateral Aaron Hickey e acabou recebendo o cartão vermelho após análise do VAR. Com a vantagem numérica, a Escócia não demorou para empatar o duelo. Aos 45 minutos de partida, o experiente Kenny McLean deu belo passe para Findlay Curtis, do Kilmarnock, que bateu rasteiro na saída do arqueiro Eloy Room. Na segunda etapa, a seleção europeia promoveu uma série de substituições e demorou para encaixar dentro de campo. O gol da virada veio aos 14 minutos, após cobrança de escanteio ensaiada. Ryan Christie mandou o passe na medida para Lawrence Shankland, do Rangers, que pegou de primeira e acertou o canto do goleiro. O terceiro gol dos escoceses saiu cinco minutos mais tarde, novamente com Lawrence Shankland. Ele recebeu belo passe de Lyndon Dykes e chutou rasteiro para derrotar Eloy Room. Aos 30 anos de idade, o atacante chegou ao 6º tento pela Escócia e deve enfrentar a seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo. A partida virou goleada aos 36 minutos, após a arbitragem marcar pênalti de Jurien Gaari em Findlay Curtis. Na cobrança, Ryan Christie, do Bournemouth, deslocou o goleiro e fez 4 a 1 no placar. 