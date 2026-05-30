Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Adversária do Brasil, Escócia goleia Curaçao em amistoso

A partida virou goleada aos 36 minutos, após a arbitragem marcar pênalti de Jurien Gaari em Findlay Curtis

Estadão Conteúdo
fonte

Seleção da Escócia (Instagram @scotlandnationalteam)

A Escócia entrou em campo na manhã deste sábado (30), no Hampden Park, em Glasgow, para encarar Curaçao em partida amistosa. Após um primeiro tempo muito equilibrado, o adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo deslanchou na segunda etapa e goleou o adversário por 4 a 1.

O time comandado por Steve Clarke faz os últimos ajustes para a estreia no torneio de seleções e vai encarar a seleção brasileira na terceira rodada, no dia 24 de junho, em Miami. A chave ainda tem Marrocos e Haiti. Curaçao também vai disputar a Copa e está no grupo E, ao lado da Alemanha, Costa do Marfim e Equador.

A primeira etapa da partida no Hampden Park foi de muito equilíbrio entre as seleções e poucas chances claras nos minutos iniciais. Enquanto a Escócia concentrava maior posse de bola no meio de campo, Curaçao tentava sair nos contra-ataques e fazia pressão na saída de bola.

E essa estratégia deu certo para a equipe visitante, que abriu o placar aos 17 minutos de partida. Em rápida saída do campo de defesa, o atacante Tahith Chong, do Sheffield United, recebeu no meio de campo e puxou o contra-ataque em velocidade. Ele limpou o zagueiro e bateu sem chances para o goleiro Craig Gordon.

A seleção da América Central cresceu na partida e teve chances para ampliar o placar antes do intervalo. Mas tudo mudou no confronto aos 36 minutos, quando o atacante Jürgen Locadia deu uma forte entrada no lateral Aaron Hickey e acabou recebendo o cartão vermelho após análise do VAR.

Com a vantagem numérica, a Escócia não demorou para empatar o duelo. Aos 45 minutos de partida, o experiente Kenny McLean deu belo passe para Findlay Curtis, do Kilmarnock, que bateu rasteiro na saída do arqueiro Eloy Room.

Na segunda etapa, a seleção europeia promoveu uma série de substituições e demorou para encaixar dentro de campo. O gol da virada veio aos 14 minutos, após cobrança de escanteio ensaiada. Ryan Christie mandou o passe na medida para Lawrence Shankland, do Rangers, que pegou de primeira e acertou o canto do goleiro.

O terceiro gol dos escoceses saiu cinco minutos mais tarde, novamente com Lawrence Shankland. Ele recebeu belo passe de Lyndon Dykes e chutou rasteiro para derrotar Eloy Room. Aos 30 anos de idade, o atacante chegou ao 6º tento pela Escócia e deve enfrentar a seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo.

A partida virou goleada aos 36 minutos, após a arbitragem marcar pênalti de Jurien Gaari em Findlay Curtis. Na cobrança, Ryan Christie, do Bournemouth, deslocou o goleiro e fez 4 a 1 no placar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Escocia

Curaçao

Copa do Mundo

amistoso
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

mais esportes

Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong

Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão

29.05.26 22h00

Futebol

Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo

Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas.

29.05.26 16h56

Futebol

Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO

Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição.

29.05.26 16h14

Futebol

Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro

Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 

29.05.26 15h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TRATAMENTO MÉDICO

Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical

De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna

30.05.26 8h58

NÃO DEU

Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China

Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa

30.05.26 11h01

SEM MISTÉRIO

Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso

O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo

30.05.26 10h24

Futebol

Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados

Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores

28.05.26 17h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda