Ábritro é suspenso pela UEFA após aparecer cheirando pó branco em vídeo

A UEFA anunciou a suspensão do árbitro David Coote após nova polêmica. A decisão foi tomada após a divulgação de um vídeo em que Coote aparece supostamente cheirando um pó branco. O material foi publicado pelo jornal The Sun e, segundo a reportagem, as imagens foram gravadas durante a Eurocopa deste ano, quando ele atuou como VAR.

Essa não é a primeira vez que Coote se envolve em polêmicas. Ele já havia sido punido anteriormente por comentários ofensivos direcionados ao Liverpool e ao ex-treinador, Jürgen Klopp. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, o árbitro fez declarações desrespeitosas sobre Klopp, referindo-se a ele de maneira depreciativa e expressando aversão ao treinador. Coote foi ouvido dizendo: "Meu Deus, alemão babaca, me f**a."

O jogo em questão ocorreu em 2020, quando os Reds empataram com o Burley em 1 x 1, em 2020, o que sugere que o registro é antigo.

Diante das novas evidências, a UEFA decidiu suspender Coote até que uma investigação mais aprofundada seja realizada. A Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), entidade responsável pela arbitragem na Inglaterra, também havia tomado medidas disciplinares contra o árbitro em resposta ao primeiro vídeo que gerou controvérsia.

As imagens mais recentes foram registradas em 6 de julho, um dia após a partida das quartas de final da Euro 2024 entre Portugal e França. Tanto a PGMOL quanto a Federação Inglesa estão conduzindo investigações sobre as alegações contra Coote, que permanecerá suspenso enquanto os procedimentos investigativos continuam.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de, editora web de OLiberal.com)