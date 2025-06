Abel se irrita e cita Messi e Cristiano Ronaldo para defender Estêvão: 'É puro e ingênuo'

O clima de paz e amor nas entrevistas de Abel Ferreira durante o Mundial de Clubes acabou assim que terminou a fase de grupos. O português se irritou com perguntas sobre Estêvão nesta sexta-feira, véspera da partida contra o Botafogo que definirá o primeiro classificado às quartas de final. Ele ensaiou respostas grosseiras e citou Lionel Messi e Cristiano Ronaldo para defender o atacante de 18 anos.

A sinceridade de Estêvão ao admitir há quatro dias que tem sido difícil, para ele, seguir focado no Palmeiras e que já pensa no Chelsea, ao qual se apresenta depois da competição, não deixou o treinador nervoso. O que o irritou foram as perguntas a respeito da declaração do atleta.

Falta, segundo o treinador, empatia de parte da imprensa e dos torcedores. "Ele é puro e ingênuo", disse o técnico sobre o jovem atacante. "Se todos nós fizermos um pouco de esforço e nos pusermos no lugar dele, perceberemos que o que estar sentindo é natural. O que está sentindo é normal. Enquanto eu estiver com ele, vou desfrutar vendo-o jogar. Não podemos esquecer o que ele já nos deu."

O seu comportamento mudou e ele se zangou quando foi questionado se o desempenho de Estêvão, que teve atuação ruim contra o Inter Miami, havia caído por causa dessa dificuldade de se manter focado.

"A responsabilidade é vossa (jornalistas). A sensação que me dá é que vocês são todos perfeitos, não erram, não têm momentos de falha", respondeu ele, em ataque à imprensa, que tem, na avaliação do português, responsabilidade na oscilação de performance dos jogadores.

"Façam um resumo de jogadores tops que jogaram no exterior e digam o que a mídia faz com jogadores e treinadores. Eu entendo que é isso que vende, é o sangue, a crítica", acrescentou o técnico, antes de citar críticas a dois astros do futebol.

"O Messi foi bem criticado no PSG. Eu vi o que os portugueses fizeram com o Cristiano Ronaldo, disseram que está velho, que acabou o ciclo".