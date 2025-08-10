Abel lamenta hostilidade no Palmeiras: 'Difícil explicar às filhas por que o pai foi xingado' Estadão Conteúdo 10.08.25 19h57 Com um histórico altamente vitorioso no Palmeiras, o técnico Abel Ferreira foi alvo de protestos por parte da torcida antes da vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Ceará no Allianz Parque neste domingo e, em pleno Dia dos Pais, citou as filhas para explicar que é difícil sua situação no clube. "Minhas filhas vão perguntar por que o pai foi xingado. Quando o pai ganha é do Palmeiras, quando perde é delas", afirmou Abel Ferreira. "É difícil explicar para as minhas filhas por que o pai foi xingado." O técnico português foi questionado se a atual situação provocou alguma mudança em seus planos de renovar contrato com o Palmeiras. Abel começou elogiando a presidente Leila Pereira, mas deixou em aberto seu futuro no clube. "Já disse várias vezes, tenho carinho e respeito muito grande pelos torcedores e pelo Palmeiras. Temos um histórico entre mim e os torcedores. Ganhamos e perdemos juntos. Meu futuro será decidido no momento certo. Jamais serei um problema dentro do Palmeiras", afirmou o português. Antes do jogo contra o Ceará, houve protestos. No entorno do Allianz Parque, havia faixas com dizerem como "Acabou a paz", "Paciência é o c...", "Presidente inexistente" e "Fora, Abel". Além disso, o Palmeiras denunciou um ataque com fogos de artifício à Academia de Futebol durante a madrugada de domingo. Na saída de campo, o técnico foi lacônico ao comentar a situação e disse lamentar. "O resto eu deixo para você comentar. Lamento, é só o que eu tenho a dizer", afirmou. O português afirmou que a eliminação na Copa do Brasil diante do Corinthians foi "dura, pesada". "Estamos com uma grande reformulação interna, mas estamos na luta, com jogos a menos e duas competições que temos muita ambição nelas. Mas é preparar uma de cada vez", disse Abel. Com um jogo a menos do que os 18 do líder Flamengo, o Palmeiras tem 36 pontos no Brasileiro e na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), o time enfrenta o Universitario, do Peru, no Monumental de Lima, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No final da entrevista coletiva, ele voltou a citar a família e repetiu que nunca será um problema para o Palmeiras. "Serei sempre a solução para o Palmeiras. Meu foco agora é procurar os melhores caminhos." Autor do gol da virada contra o Ceará, o atacante Vitor Roque afirmou que o resultado deste domingo dá confiança para o restante da temporada. "Agora temos um jogo muito importante na Libertadores. Temos que tentar o resultado lá para jogar com tranquilidade aqui." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Abel Ferreira Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00