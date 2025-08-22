Capa Jornal Amazônia
Abel Ferreira vê Carlos Miguel como 3ª opção no Palmeiras: 'Quem chega tem que mostrar'

Estadão Conteúdo

O lateral-esquerdo Jefté e o goleiro Carlos Miguel foram anunciados nesta semana, participaram de treinamentos, e logo estarão disponíveis para Abel Ferreira no Palmeiras. O treinador deu indicações, no entanto, de que vai demorar a utilizá-los, sobretudo o goleiro, contratado por R$ 35 milhões.

Carlos Miguel já está regularizado no BID da CBF e pode estrear no Brasileirão caso Abel queira rodar o elenco e utilizá-lo. O treinador, porém, avalia que o goleiro de 26 anos e 2,04m está atrás na disputa com Weverton e também o reserva Marcelo Lomba no momento, já que precisa readquirir a melhor forma física. Ele só atuou três vezes na última temporada pelo Nottingham Forest.

"Os outros dois (Weverton e Lomba) estão à frente pelos jogos e pelo ritmo que têm", disse o treinador em coletiva após o empate sem gols com o Universitario que confirmou a vaga nas quartas da Libertadores. "Temos agora três goleiros muito bons. Agora que está aqui, vai começar a treinar e vamos ver. Não dou camisetas a ninguém, quem chega tem que mostrar."

A diretoria tinha o desejo de repatriar Carlos Miguel no ano que vem, mas antecipou o planejamento depois que viu ser necessário acelerar a reformulação do elenco, ainda em curso - 18 atletas saíram e 11 chegaram neste ano.

"Não era para vir este ano, foi uma oportunidade no mercado que a Leila e o Barros acharam. A ideia era contratar para o ano que vem. Já disse que aqui nessa casa as coisas são feitas antecipadamente", afirmou o treinador. "Um especialista de futebol, o Mourinho, em um minuto e meio viu o que se faz dentro deste clube", completou o português, referindo-se às declarações elogiosas que recebeu do seu compatriota nesta semana.

Weverton avalia como saudável a concorrência acirrada e natural o Palmeiras ter ido ao mercado buscar um novo goleiro depois de três anos. Mais um goleiro no elenco será bom para os três atletas da posição, ele entende. "Vai ajudar a competir. É bom para o Lomba, para mim e para ele", afirmou. "Certeza que ele vai aprender comigo, e nós com ele. Goleiro convive junto, tem tempo de aprendizado. O Palmeiras tem goleiros para presente e futuro".

O Palmeiras terá o River Plate como rival nas quartas de final da Copa Libertadores. No Brasileirão, o próximo adversário é o Sport, em duelo marcado para a próxima segunda-feira, dia 25, no Allianz Parque, em São Paulo.

Esportes
