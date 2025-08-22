Abel Ferreira vê Carlos Miguel como 3ª opção no Palmeiras: 'Quem chega tem que mostrar' Estadão Conteúdo 22.08.25 8h28 O lateral-esquerdo Jefté e o goleiro Carlos Miguel foram anunciados nesta semana, participaram de treinamentos, e logo estarão disponíveis para Abel Ferreira no Palmeiras. O treinador deu indicações, no entanto, de que vai demorar a utilizá-los, sobretudo o goleiro, contratado por R$ 35 milhões. Carlos Miguel já está regularizado no BID da CBF e pode estrear no Brasileirão caso Abel queira rodar o elenco e utilizá-lo. O treinador, porém, avalia que o goleiro de 26 anos e 2,04m está atrás na disputa com Weverton e também o reserva Marcelo Lomba no momento, já que precisa readquirir a melhor forma física. Ele só atuou três vezes na última temporada pelo Nottingham Forest. "Os outros dois (Weverton e Lomba) estão à frente pelos jogos e pelo ritmo que têm", disse o treinador em coletiva após o empate sem gols com o Universitario que confirmou a vaga nas quartas da Libertadores. "Temos agora três goleiros muito bons. Agora que está aqui, vai começar a treinar e vamos ver. Não dou camisetas a ninguém, quem chega tem que mostrar." A diretoria tinha o desejo de repatriar Carlos Miguel no ano que vem, mas antecipou o planejamento depois que viu ser necessário acelerar a reformulação do elenco, ainda em curso - 18 atletas saíram e 11 chegaram neste ano. "Não era para vir este ano, foi uma oportunidade no mercado que a Leila e o Barros acharam. A ideia era contratar para o ano que vem. Já disse que aqui nessa casa as coisas são feitas antecipadamente", afirmou o treinador. "Um especialista de futebol, o Mourinho, em um minuto e meio viu o que se faz dentro deste clube", completou o português, referindo-se às declarações elogiosas que recebeu do seu compatriota nesta semana. Weverton avalia como saudável a concorrência acirrada e natural o Palmeiras ter ido ao mercado buscar um novo goleiro depois de três anos. Mais um goleiro no elenco será bom para os três atletas da posição, ele entende. "Vai ajudar a competir. É bom para o Lomba, para mim e para ele", afirmou. "Certeza que ele vai aprender comigo, e nós com ele. Goleiro convive junto, tem tempo de aprendizado. O Palmeiras tem goleiros para presente e futuro". O Palmeiras terá o River Plate como rival nas quartas de final da Copa Libertadores. No Brasileirão, o próximo adversário é o Sport, em duelo marcado para a próxima segunda-feira, dia 25, no Allianz Parque, em São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Abel Ferreira Carlos Miguel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Mais esportes Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira 21.08.25 12h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 time alviverde Palmeiras dá sono, joga mal e avança na Libertadores graças à goleada no Peru Jogo no Allianz Parque acabou sem gols e ficou marcado por poucos lances 21.08.25 23h43