Abel Ferreira lamenta empate do Palmeiras: 'Preparação não foi ideal’

O Palmeiras empatou, nesta terça-feira (2), com o Botafogo, às vésperas da viagem para o Catar, onde o Verdão disputará o Mundial. Após o confronto, o treinador Abel Ferreira concedeu uma entrevista coletiva e analisou o jogo contra o Alvinegro, entendendo que, dentro do possível, o Alviverde não jogou mal.

– Depois da conquista que tivemos, muito importante para todos nós, quebramos, de fato, a regra das 24 horas. A preparação para este jogo não foi a melhor. Sabemos que as coisas no campeonato estão difíceis. Fomos muito criticados por não poupar a equipe em dezembro. Sempre disse que a nossa equipe é curta. A preparação não foi a melhor, todos estavam cansados. Eles sabiam que ia sobrar para quem não tinha jogado. Foi um jogo difícil, mas tivemos as oportunidades para matar o jogo e não conseguimos.

Além disso, o treinador comentou sobre o que falta para o Verdão estar completamente preparado para partidas decisivas.

– Falta jogarmos jogos de decisão, para ganharmos experiência. Isso nos ajuda a crescer. São competições diferentes. Eu disse que quem ia ser campeão é o Inter. É preciso ser inteligente e entender que no Brasileirão as chances são reduzidas. Têm equipes na frente que estão livres para brigar pelo título e numa altura que tudo fizemos para lutar por isso, me disseram que ia ser difícil.

Após empatar com o Botafogo, o Palmeiras de Abel Ferreira viaja, na madrugada desta quarta-feira (3), para Doha, no Catar, onde disputará o Mundial de Clubes.