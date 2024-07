Abel Ferreira, do Palmeiras, é acusado de xenofobia ao avaliar time: 'Não é uma equipe de índios'

O treinador do Palmeiras Abel Ferreira usou uma expressão considerada xenofóbica para falar sobre o desempenho tático do time após o jogo contra o Atlético-GO, que ocorreu na noite de quinta-feira (11), no Allianz Parque. O técnico português afirmou que o Verdão não era uma "equipe de índios" e que eles tinham "organização".

Abel começou explicando o esquema de jogo do Palmeiras, citando Aníbal, e depois "justificou" as escolhas afirmando que "isso não é uma equipe de índios".

"Aníbal tem uma dinâmica muito boa e por isso queríamos muito esse jogador. A direção não conseguiu trazer quando precisávamos, porque não dava. Foi quando nós conseguimos e ainda bem em boa hora que nós o trouxemos. Eu diria que ele é o equilíbrio, o pêndulo da nossa equipe. Dá confiança para aqueles quatro, cinco, seis chegaram à área, e ele com o Vitor (Reis) hoje e o Gómez, e o Rocha ou Mayke, puderem equilibrar a equipe a dar liberdade aos da frente para atacar", disse o treinador.

"Porque isso não é uma equipe de índios. Há uma organização e dentro dessa organização há liberdade para eles criarem, para se ligarem e há princípios de jogo que nós temos, um deles é o equilíbrio, e o Aníbal é um desses pêndulos, esse motorzinho, que não só tem como tarefa ser a primeira cobertura, como também ligar jogo e pôr a equipe a jogar", completou Abel.

Em nota, por meio do Palmeiras, o técnico não se desculpou pela fala e disse que não teve a intensão de ofender ninguém e que repudia qualquer forma de preconceito.

“Vivo e trabalho no Brasil desde 2020 e tenho profundo respeito por todos os brasileiros. As pessoas já conhecem o meu caráter, as minhas condutas e as minhas ações sociais. Sabem também que eu repudio por completo toda forma de preconceito”, escreveu.

Comentários como o do treinador estão previstos na Lei Federal 7.716/89, conhecida como a Lei do Racismo e inclui a xenofobia. O texto afirma que pessoas que praticarem atos de discriminação ou preconceito relacionado a raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional podem ser punidos.

No jogo, o Palmeiras venceu o Atlético-GO por 3 a 1 e assumiu a vice-liderança do campeonato, com 33 pontos. O Verdão tem a mesma quantidade de pontos que o líder Botafogo.