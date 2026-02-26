40 anos de Dragon Ball: confira 6 vezes que o anime invadiu o futebol De Kakaroto no Remo à fusão no Flamengo, relembre referências do desenho nos gramados Hannah Franco 26.02.26 12h34 Anime japonês completa 40 anos como referência na cultura pop e esportiva. (Reprodução/Instagram) O anime Dragon Ball completa 40 anos nesta quinta-feira (26). Criada por Akira Toriyama, a obra estreou em 1986 e continua presente não apenas na televisão, mas também nos estádios. Seja em nomes, apelidos, celebrações ou homenagens, o anime permanece como uma das maiores referências da cultura pop e no esporte. 🎌 Confira seis momentos em que Dragon Ball e futebol se encontraram. VEJA MAIS VÍDEO: Goku é flagrado tentando empurrar carro atolado na Praia do Atalaia, em Salinópolis Fantasiado de personagem de Dragon Ball, paraense diverte banhistas ao tentar empurrar carro preso na areia; saiba quem é Dia da família: Ex-Remo e Paysandu coloca nome do filho em homenagem ao Dragon Ball Fabrício defendeu Leão e Papão e hoje o filho é um dos destaques da base do Remo 1️⃣ Kakaroto no Clube do Remo Kakaroto no Clube do Remo (Reprodução/Instagram) O nome Kakaroto é conhecido pelos fãs do anime como o verdadeiro nome de Goku antes de chegar à Terra. No futebol paraense, ele também ganhou espaço. Alejandro Kakaroto, meia de 20 anos do Clube do Remo, recebeu o nome por influência do pai, fã do anime. Filho do ex-meia Fabrício, campeão paraense pelo Remo em 2015 e com passagens por Paysandu, Tuna Luso e Bursaspor, o jogador teve contrato renovado até 2027 com o Leão. Formado na base azulina, com passagens pelo sub-17 e sub-20, o atleta carrega a referência ao protagonista da série desde o nascimento. 2️⃣ A “fusão” de Gabigol e Bruno Henrique A “fusão” de Gabigol e Bruno Henrique. (Divulgação/Conmebol Libertadores) A comemoração da “fusão”, inspirada na técnica usada por Goku e Vegeta em Dragon Ball Z, ficou marcada na era vitoriosa do Flamengo. A dupla Gabriel Barbosa e Bruno Henrique popularizou o gesto a partir de 2019. A celebração simbolizava a conexão entre os atacantes, que protagonizaram títulos importantes como Libertadores e Campeonato Brasileiro. O movimento virou marca registrada da parceria e foi repetido em diversas decisões. 3️⃣ Mosaicos nas arquibancadas Mosaicos nas arquibancadas do Castelão (Divulgação/Fortaleza) As arquibancadas também já homenagearam Dragon Ball. Entre elas, a torcida do Fortaleza Esporte Clube exibiu mosaicos com personagens como Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo e Kuririn no Castelão. Uma das homenagens ocorreu após a morte de Akira Toriyama, em março de 2024. A imagem reuniu personagens clássicos do anime e foi exibida antes de uma partida oficial. 4️⃣ “Kuririn” do Fluminense “Kuririn” do Fluminense. (Divulgação/Fluminense) O atacante Marcos Junior ganhou o apelido de “Kuririn” quando atuava pelo Fluminense, devido à semelhança física com o personagem. Em 2018, o jogador passou a comemorar gols com o gesto do “Kamehameha”, golpe clássico do anime. Depois, construiu carreira no futebol japonês, com passagens por clubes como Yokohama Marinos e Sanfrecce Hiroshima. 5️⃣ Joan Román virou “Goku” oficialmente Joan Román virou “Goku” oficialmente. (Instagram/@gokuroman22) O ex-jogador do Barcelona e do Manchester City, Joan Román, levou a admiração ao extremo. Em 2020, ele mudou legalmente o nome para Goku Román. O atleta declarou que se identificava com valores como superação, perseverança e positividade, associados ao personagem principal do anime. Atualmente, atua no Śląsk Wrocław. 6️⃣ Jogadores eternizam Dragon Ball em tatuagens Tatuagens de jogadores com Dragon Ball. (Reprodução/Redes Sociais) Além das comemorações e apelidos, o universo de Dragon Ball também é homenageado na pele de craques do futebol. Diversos jogadores brasileiros já registraram a paixão pelo anime em tatuagens. O atacante Neymar, por exemplo, tem uma tatuagem de Vegeta nas costas, entre seus heróis favoritos. Richarlison também carrega tatuagens inspiradas nos personagens da série, enquanto Gabriel Barbosa, o Gabigol, tatuou Goku na perna. 