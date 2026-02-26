Capa Jornal Amazônia
40 anos de Dragon Ball: confira 6 vezes que o anime invadiu o futebol

De Kakaroto no Remo à fusão no Flamengo, relembre referências do desenho nos gramados

Hannah Franco
fonte

Anime japonês completa 40 anos como referência na cultura pop e esportiva. (Reprodução/Instagram)

O anime Dragon Ball completa 40 anos nesta quinta-feira (26). Criada por Akira Toriyama, a obra estreou em 1986 e continua presente não apenas na televisão, mas também nos estádios. Seja em nomes, apelidos, celebrações ou homenagens, o anime permanece como uma das maiores referências da cultura pop e no esporte.

🎌 Confira seis momentos em que Dragon Ball e futebol se encontraram.

1️⃣ Kakaroto no Clube do Remo

image Kakaroto no Clube do Remo (Reprodução/Instagram)

O nome Kakaroto é conhecido pelos fãs do anime como o verdadeiro nome de Goku antes de chegar à Terra. No futebol paraense, ele também ganhou espaço.

Alejandro Kakaroto, meia de 20 anos do Clube do Remo, recebeu o nome por influência do pai, fã do anime. Filho do ex-meia Fabrício, campeão paraense pelo Remo em 2015 e com passagens por Paysandu, Tuna Luso e Bursaspor, o jogador teve contrato renovado até 2027 com o Leão.

Formado na base azulina, com passagens pelo sub-17 e sub-20, o atleta carrega a referência ao protagonista da série desde o nascimento.

2️⃣ A “fusão” de Gabigol e Bruno Henrique

image A “fusão” de Gabigol e Bruno Henrique. (Divulgação/Conmebol Libertadores)

A comemoração da “fusão”, inspirada na técnica usada por Goku e Vegeta em Dragon Ball Z, ficou marcada na era vitoriosa do Flamengo.

A dupla Gabriel Barbosa e Bruno Henrique popularizou o gesto a partir de 2019. A celebração simbolizava a conexão entre os atacantes, que protagonizaram títulos importantes como Libertadores e Campeonato Brasileiro.

O movimento virou marca registrada da parceria e foi repetido em diversas decisões.

3️⃣ Mosaicos nas arquibancadas

image Mosaicos nas arquibancadas do Castelão (Divulgação/Fortaleza)

As arquibancadas também já homenagearam Dragon Ball. Entre elas, a torcida do Fortaleza Esporte Clube exibiu mosaicos com personagens como Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo e Kuririn no Castelão.

Uma das homenagens ocorreu após a morte de Akira Toriyama, em março de 2024. A imagem reuniu personagens clássicos do anime e foi exibida antes de uma partida oficial.

4️⃣ “Kuririn” do Fluminense

image “Kuririn” do Fluminense. (Divulgação/Fluminense)

O atacante Marcos Junior ganhou o apelido de “Kuririn” quando atuava pelo Fluminense, devido à semelhança física com o personagem.

Em 2018, o jogador passou a comemorar gols com o gesto do “Kamehameha”, golpe clássico do anime. Depois, construiu carreira no futebol japonês, com passagens por clubes como Yokohama Marinos e Sanfrecce Hiroshima.

5️⃣ Joan Román virou “Goku” oficialmente

image Joan Román virou “Goku” oficialmente. (Instagram/@gokuroman22)

O ex-jogador do Barcelona e do Manchester City, Joan Román, levou a admiração ao extremo.

Em 2020, ele mudou legalmente o nome para Goku Román. O atleta declarou que se identificava com valores como superação, perseverança e positividade, associados ao personagem principal do anime. Atualmente, atua no Śląsk Wrocław.

6️⃣ Jogadores eternizam Dragon Ball em tatuagens

image Tatuagens de jogadores com Dragon Ball. (Reprodução/Redes Sociais)

Além das comemorações e apelidos, o universo de Dragon Ball também é homenageado na pele de craques do futebol. Diversos jogadores brasileiros já registraram a paixão pelo anime em tatuagens.

O atacante Neymar, por exemplo, tem uma tatuagem de Vegeta nas costas, entre seus heróis favoritos. Richarlison também carrega tatuagens inspiradas nos personagens da série, enquanto Gabriel Barbosa, o Gabigol, tatuou Goku na perna.

Palavras-chave

futebol

dragon ball
Esportes
