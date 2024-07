Podemos altera data e local de sua convenção em Belém; Jefferson Lima é pré-candidato da sigla

A convenção municipal do Partido Podemos em Belém tem nova data e local. O evento político que deve confirmar a candidatura do radialista Jefferson Lima à Prefeitura de Belém será realizado na próxima quinta-feira, dia 1º de agosto, a partir das 17h, na Sociedade Beneficente Clube Alegria (Marquês de Herval, 156 – Pedreira). Inicialmente, a convenção estava agendada para o dia 3 de agosto, no Clube Casota, mas precisou ser alterada por decisão dos administradores do clube de não ceder o espaço para o ato político.

Jefferson Lima teve a pré-candidatura lançada pelo partido no dia 27 de abril, durante um evento no Hotel Sagres, em São Brás. Ele já foi candidato a prefeito de Belém, em 2012, e obteve quase 100 mil votos (12,89 % do total), ficando em terceiro lugar na disputa. Quatro anos depois, concorreu à Prefeitura de Ananindeua, e ficou em segundo lugar nas eleições, com 58.895 votos (25,62%).

Além dele, a sigla deve anunciar o nome do pré-candidato a vice na chapa de Lima e dos candidatos ao cargo de vereador pela legenda.

As convenções partidárias para definição dos candidatos nas eleições municipais de 2024 devem ser realizadas até o dia 5 de agosto. Após esse prazo, os partidos têm até o dia 15 de agosto para formalizar o registro dos candidatos junto à Justiça Eleitoral