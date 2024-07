Partido Novo terá Ítalo Abati e Acilon Batista para prefeitura de Belém

Ítalo Abati, de 31 anos, foi oficializado como candidato à Prefeitura de Belém, pelo Novo, na noite desta terça-feira (30/7), na convenção municipal da legenda, realizada no Centro de Evangelização de Nossa Senhora de Fátima, situado à travessa Antônio Baena, no bairro de Fátima. O vice de Abati é o arquiteto urbanista Acilon Batista, de 37 anos, e a chapa é pura, ou seja, sem coligações, com 18 candidatos a vereadores para a Câmara Municipal.

No Pará, o Novo não tem representantes eleitos. O partido participou das eleições municipais, pela primeira vez, no ano de 2020, mas não elegeu candidatos no estado.

Ítalo Abati afirmou que a candidatura dele vai apresentar um projeto inédito para Belém, o projeto "Capital". "É um projeto audacioso, mas ao mesmo exequível em quatro anos de gestão", destacou.

"A partir da próxima semana, vocês já vão ter acesso ao projeto 'Capital', porque ele será o grande protagonista da nossa campanha. A gente não tem um discurso, a gente tem formas práticas de mudar a realidade", destacou Abati, citando que vai apresentar ações nas áreas de saneamento, limpeza pública e meio ambiente, entre outras.

Ingresso na política

A convenção do Novo foi no Centro de Evangelização de Nossa Senhora de Fátima, onde Ítalo e os candidatos a vereadores foram apresentados aos apoiadores e filiados do partido. "O nosso objetivo nunca foi entrar na política por entrar, nós desenvolvemos um projeto antes de ingressar nessa seara", disse Abati.

"O Novo não é um partido constituído por políticos profissionais, mas, sim, por profissionais que querem fazer política. Nós desenvolvemos, por várias mãos, um projeto de emancipação social que dá protagonismo às comunidades ribeirinhas, às comunidades tradicionais e a nossa periferia", disse o candidato à prefeitura, referindo-se ao projeto "Capital".

Prefeituras

O presidente estadual do Novo no Pará, Fábio Ricardo da Silva, informou que o partido vai disputar as eleições em 11 cidades paraenses. Dessas 11, em Belém, Castanhal, Uruará e Ourilândia do Norte o partido terá chapas completas, com candidatos a prefeito, vice e vereadores, e nas demais somente para vereador.

Fábio Silva disse que é possível que o partido tenha candidato a prefeito em Marituba, mas isso ainda será definido na convenção. "O Novo está bem estruturado, a gente tem o Instituto Liberta, e o candidato passa por um treinamento que o orienta para a condução do mandato", enfatizou.

Presidente do diretório municipal do Novo em Belém, Sidney Barra afirmou que o partido só aceita candidatos ficha limpa, e que a campanha vai apostar nas redes sociais, mas vai às ruas também. “A nossa pré-campanha já foi bem diferente das demais, o nosso candidato [Ítalo Abati] viralizou. A gente vai usar as redes sociais e vai fazer também ações nos bairros. Uma campanha baseada em ideias, na mobilização dos jovens. Queremos atrair um público que quer um debate de ideias, porque a gente não tem dinheiro, não tem milhões”, afirmou Sidney.