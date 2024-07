Candidatura de Eguchi à Prefeitura de Belém deve ser oficializada em convenção do PRTB

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) marcou a data da sua convenção municipal que deve confirmar o nome de Everaldo Eguchi como candidato à prefeitura de Belém. Marcado para 5 de agosto - último dia do prazo para realização de convenções partidárias para escolha dos candidatos às eleições 2024 - o evento político do PRTB será realizado no Império Pedreirense (Travessa Mauriti, 1135, bairro da Pedreira), a partir das 19h.

Além de Eguchi - que é o pré-candidato a prefeito pelo partido - também serão escolhidos oficialmente os nomes dos candidatos a vice e ao cargo de vereador.

Essa não é a primeira vez que Eguchi disputará a Prefeitura de Belém. Em 2020, ele obteve 23,06% dos votos e foi para o segundo turno contra Edmilson Rodrigues, que acabou saindo vitorioso com 51,76% dos votos válidos​, enquanto Eguchi teve 48,24%.

As convenções partidárias para definição dos nomes que vão concorrer nas eleições 2024 começaram no dia 20 de julho e devem ser realizadas até 5 de agosto. Após esse prazo, conforme o calendário eleitoral, os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar seus candidatos na Justiça Eleitoral. A campanha eleitoral do 1º turno começa no dia 16 de agosto e vai até o dia 5 de outubro, véspera do dia da votação.