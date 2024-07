PL oficializa Delegado Éder Mauro e Tatiane Coelho na disputa pela prefeitura de Belém

Em Belém, na noite desta quarta-feira (24.07), Éder Mauro foi oficializado pelo Partido Liberal (PL) para disputar a prefeitura da capital paraense nas eleições municipais de outubro, e ao seu lado tem o nome de Tatiane Coelho, lançada para o cargo de vice. O evento aconteceu no Esporte Clube Alegria, no bairro da Pedereira e reuniu ao todo 36 pré-candidatos do PL a vereadores para Câmara de Belém, também oficializados esta noite, além de contar co o apoio de líderes comunitários e simpatizantes. O presidente municipal do PL, Deyje Vilaça, afirmou que os nomes foram escolhidos por unanimidade em votação interna da sigla.

Em discurso, Éder Mauro afimou que, se eleito, saúde e segurança são pautas prioritárias na sua gestão, além de também dar continuidade aos investimentos para a COP 30, o que descreveu como uma grande oportunidade para a capital paraense.

“Nós temos uma cidade que está com inúmeros problemas e, hoje, tirar Belém do lixão que vive a céu aberto, das questões da nossa saúde que enfrenta grandes problemas, com pessoas jogadas nos corredores dos hospitais, são prioridades para que a gente possa fazer com que o povo de Belém se sinta novamente resgatado”, afirma.

Saúde para todos e desde o básico

Ao lado de Éder Mauro, a médica anestesista especializada em saúde da família, Tatiane Coelho, defende o segmento como uma das agendas urgentes para a população de Belém. Em resposta a reportagem de O Liberal, destaca a necessidade de atenção à saúde básica e neonatal. Segundo ela, o município convive com números alarmantes de mortalidade infantil, materna e carece de atendimento qualificado dentro desse nicho.

“O meu papel, com o meu conhecimento técnico, é focar na saúde, no caos da saúde que está em Belém. Então, nós estamos fazendo um raio X, da saúde de Belém, para tentar diagnosticar o caos que está na saúde, para a gente tentar dar o melhor. A gente sabe que a mortalidade infantil, a mortalidade materna, estão altíssimas e a gente vai dar prioridade para isso”, explica a candidata a vice.

De Cop 30 e perseguição de ambulantes

No seu discurso, Éder Mauro afirmou que olha para a Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (Cop 30), sediada em Belém, no ano de 2025, como uma grande oportunidade para atrair recursos e impulsionar diversos setores. “Vamos receber mais de 50 mil pessoas em Belém durante esse evento internacional, são 50 mil pessoas que, hoje, Belém não tem como receber pelo o que vive e pelo que está… Eles vão aquecer o setor hoteleiro, vão gerar empregos diretos e indiretos, o que eu não tenho dúvidas vai ajudar o povo de Belém”, afirma.

O candidato enfatiza que, se eleito, é de seu interesse dialogar com as lideranças nacionais e internacionais presentes no evento para discutir estratégias de combate às mudanças climáticas e soluções de preservação do meio ambiente. No entanto, apesar de favorável ao encontro, mantém suas ressalvas firmes e declara que pretende alinhar as temáticas da Cop 30 com o que destaca como progresso da agricultura e agropecuária. “Nós vamos sim correr atrás dessas soluções juntos, mas sem frear o progresso da nossa cidade, do nosso povo do estado, do homem do campo e daqueles que trabalham com agricultura e com agropecuária”, ressalta.

Éder Mauro ainda falou sobre acusações propagadas a seu respeito, em especial, a de que perseguirá ambulantes após eleito. Segundo ele, um de seus simpatizantes havia questionado sobre informações compartilhadas através de redes sociais onde afirmavam uma possível perseguição do delegado contra ambulantes, para expulsá-los de onde comercializam seus produtos. Sobre o assunto, o candidato rebateu afirmando que nunca perseguiu trabalhadores, para isso, relembrou a sua trajetória como delegado e as prisões de criminosos.