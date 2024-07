PDT vai oficializar ex-deputada Nilse Pinheiro à Prefeitura de Ananindeua

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) divulgou, nesta quinta-feira (25/7), que a ex-deputada estadual conhecida como professora Nilse Pinheiro, será a candidata da legenda à Prefeitura de Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém. A convenção municipal está marcada para as 9h do dia 4 de agosto, um domingo, no Villa Prime, na avenida Três Corações à esquina da avenida Mário Covas.

No Pará, Ananindeua tem o segundo maior colégio eleitoral do estado, com mais de 350 mil votantes, ficando atrás somente de Belém, com 1.056.697 eleitores em 2024, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nilse Pinheiro começou sua trajetória na vida pública no ano de 2011, em Ananindeua, quando foi secretária municipal de Cultura, Esporte e Lazer, na gestão do então prefeito Helder Barbalho. Em seguida, se candidatou ao cargo de vereadora e conseguiu se eleger, para o mandato de 2013/2019 na Câmara de Vereadores de Ananindeua.

Ainda, no ano de 2014, ela tentou a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), mas não conseguiu se eleger e ficou como suplente. Em 2018, ela foi eleita deputada estadual, e atuou na Alepa como primeira secretária da mesa diretora, contribuindo para criar a procuradoria especial da mulher dentro da Casa legislativa.