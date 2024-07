Convenção do PSOL vai oficializar Thiago Bessa como candidato à Prefeitura de Ananindeua

O geógrafo e professor Thiago Bessa deve ter seu nome confirmado como candidato à Prefeitura de Ananindeua nas eleições de outubro deste ano, durante a convenção municipal do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), marcada para a próxima sexta-feira (02.08), a partir das 17h30, na Unama Br.

VEJA MAIS

A pré-candidatura de Thiago foi lançada durante um ato político no dia 5 de julho. "O PSOL lançou oficialmente sua chapa de pré-candidatos a vereadores e prefeito, para disputar os rumos desta cidade, ao lado de uma multidão que acredita em outra Ananindeua possível. Nossas pré-candidaturas são compostas por trabalhadores, trabalhadoras, professores, advogados, empreendedores, estudantes, moradores da periferia e muitas pessoas que lutam ao lado do povo e abraçam nossa gente não só em período eleitoral", diz uma mensagem do partido, publicada nas redes sociais.

Na convenção da próxima sexta-feira, o PSOL também vai definir quem são seus candidatos aos cargos de vice-prefeito e vereador.