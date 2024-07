9 deputados do Pará vão disputar o cargo de prefeito nas eleições 2024; saiba quem são

Com o prazo para as convenções se encerrando em dez dias, a corrida eleitoral para as prefeituras do Pará nas eleições de 2024 está a pleno vapor. Neste pleito, nove deputados estaduais e federais anunciaram pré-candidaturas. Belém e Marabá são as cidades com mais parlamentares concorrentes. No caso da capital, são dois estaduais e um federal. Em Marabá, três estaduais pleiteiam o cargo de prefeito.

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) é o partido com maior número de deputados como pré-candidato a prefeito: são três, sendo dois estaduais e um federal. O Partido Liberal (PL) concorre com dois, um estadual e um federal. Os demais partidos com ocupantes de cadeiras no parlamento que disputarão o pleito são: o Partido dos Trabalhadores (PT), o Progressistas (PP) e o Republicanos.

Veja a lista:

Deputados estaduais - pré-candidatos

- Chamonzinho (MDB) - Marabá

- Dirceu Ten Caten (PT) - Marabá

- Toni Cunha (PL) - Marabá

- Luth Rebelo (Progressistas) - Breves

- Thiago Araújo (Republicanos) - Belém

- Igor Normando (MDB) - Belém

Deputados federais - pré-candidatos

- Antônio Doido (MDB) - Ananindeua

- Hélio Leite (União) - Castanhal

- Éder Mauro (PL) - Belém

O que diz a legislação

De acordo com a legislação eleitoral brasileira, os deputados que desejam concorrer ao cargo de prefeito não são obrigados a renunciar aos seus mandatos. Desta forma, eles podem continuar exercendo suas funções legislativas durante a campanha, mas têm a opção de tirar licenças não remuneradas para se dedicarem integralmente à campanha eleitoral.

Se eleitos

Caso sejam eleitos prefeitos, os deputados devem renunciar definitivamente aos seus mandatos legislativos, e suas vagas serão preenchidas pelos suplentes de suas coligações ou partidos, conforme a legislação vigente. Essa transição garante que as cadeiras no legislativo não fiquem vazias e que a representação dos eleitores continue de forma contínua.

Se não eleitos

