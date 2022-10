Horário eleitoral: Bolsonaro e Lula terão 10 minutos no rádio e TV a partir desta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira (7) e segue até o dia 28 de outubro o horário eleitoral gratuito referente ao 2º turno das eleições 2022. Conforme resolução aprovada na manhã desta quinta-feira (6), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o plano de mídia para o cargo de presidente da República, as emissoras reservarão 10 minutos diários de segunda a sábado para propagandas eleitorais, além de 25 minutos para cada cargo em disputa e veiculação das inserções de 30 e 60 segundos ao longo da programação. O tempo de propaganda será dividido igualmente entre os candidatos. As informações são do portal Metrópoles.

Seguindo o que estabelece a Resolução TSE nº 23.610/2019, a propaganda para presidente da República será veiculada na televisão de segunda a sábado das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, vai ao ar de 7h as 7h10 e de 12h as 12h10. Por ter obtido a maior votação no primeiro turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o primeiro a se apresentar, seguido do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Nas transmissões seguintes, seguirá a alternância da ordem a cada programa ou inserção.

Nos 12 estados em que a disputa para governador será definida no segundo turno, os candidatos poderão veicular propaganda das 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20 no rádio. Na televisão, o horário eleitoral para governador será das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50. As emissoras também devem reservar 25 minutos para cada cargo em disputa para veiculação das inserções de 30 e 60 segundos ao longo da programação, de segunda a domingo.