Simone Tebet formaliza apoio a Lula: ‘Reconheço seu compromisso com a democracia e a Constituição’

Como já era aguardado ao longo de toda a manhã desta quarta-feira (5), a senadora Simone Tebet (MDB), que ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições 2022 à Presidência da República, formalizou o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste segundo turno. “Não anularei meu voto, não votarei em branco, não cabe a omissão da neutralidade”, disse Tebet, durante um pronunciamento iniciado às 16h e transmitido em suas redes sociais.

A emedebista obteve 4.915.423 de votos no primeiro turno, passando à frente de Ciro Gomes (3.599.287 votos).

“Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, depositarei nele o meu voto, porque reconheço seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente”, declarou Tebet. “Até 30 de outubro estarei na rua, vigilante. Meu grito será pela defesa da democracia e da justiça social. Minhas preces, por uma campanha de paz”, completou a senadora.

Ciro também anunciou apoio a Lula nesta etapa da disputa, apesar do tom crítico contra o ex-presidente do primeiro turno. Sem citar o nome do petista, Ciro declarou, na terça-feira (4), que iria acompanhar a decisão do PDT.