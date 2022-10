Governador reeleito Ibaneis, do MDB de Simone Tebet, formaliza apoio a Bolsonaro

O governador reeleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), formalizou o apoio ao presidente da República Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno das eleições 2022, após um encontro entre os dois no Palácio da Alvorada, nesta quarta-feira (5).

Questionando sobre o posicionamento divergente do que deve ser tomado por Simone Tebet, candidata do MDB à Presidencia no primeito turno, Ibaneis destacou que ela terá uma postura "isolada" se apoiar o ex-presidente e candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. "Ela nunca chegou a me ligar nem durante o período da eleição. Como candidata do MDB, não teve diálogo com governadores. E agora nesse momento ela vai tomar uma decisão mais uma vez isolada nessa linha, se ela for apoiar o presidente Lula", declarou.

VEJA MAIS

"Nós temos uma bancada muito forte que foi eleita agora. O MDB aumentou na Câmara dos Deputados e essa bancada vem exatamente com as pessoas que votaram com o presidente Bolsonaro. Então, nos estamos muito tranquilos em relação à decisão que foi tomada", completou o governador do Distrito Federal.