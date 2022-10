Ciro Gomes declara apoio a Lula no 2º turno: 'não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo'

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Ciro Gomes (PDT), que ficou em quarto lugar na corrida presidencial, com 3,5 milhões de votos, confirmou que irá seguir a decisão do PDT de apoiar o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, contra o presidente Jair Bolsonaro.

"Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, ao meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso na nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo", declarou.

"Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora", completou Ciro Gomes.

Ciro seguiu afirmando que a decisão não foi condicionada possível cargo no governo. "Não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas como as que propusemos durante nossa campanha", afirmou. "Como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para recuperar o nosso país".