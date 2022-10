Presidente do PT afirma que busca apoio de Simone Tebet e Ciro Gomes

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmou que pretende buscar novas alianças com outros partidos para vencer o segundo turno das eleições 2022. Em entrevista à GloboNews, Gleisi disse que o partido vai buscar apoio de Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT).

Ela atacou o "uso da máquina pública" pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) na campanha. E comemorou o saldo de votos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu no primeiro turno, o equivalente a 48,43% do total, enquanto Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 51.071.277 votos válidos (43,2%).

VEJA MAIS

"Primeiro, é importante dizer que o recado das urnas foi de tirar Bolsonaro, a maioria votou contra Bolsonaro. É um recado claro, ele está sentado na cadeira da Presidência da República, é o primeiro presidente que disputa a reeleição e que chega em segundo lugar no primeiro turno. Lula fez mais de 6 milhões de votos à frente de Bolsonaro. Isso é um recado muito claro das urnas, o povo brasileiro quer trocar de presidente, quer mudança", disse.

Gleisi pontuou que a campanha petista sempre trabalhou com a hipótese de segundo turno e sabia que a disputa para encerrar a eleição no primeiro turno estava no limite. "Faltou pouco para a gente ganhar", disse. "O que não foi captado nas pesquisas foi esse crescimento do Bolsonaro, e acredito que foi muito no final. Nós chegamos vitoriosos, isso é importante dizer, e dentro daquilo que mais ou menos nós prevíamos."

(*Estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política)