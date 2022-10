'Eu já tenho um lado': Simone Tebet aguarda decisão de presidentes de partidos para se pronunciar

Candidata à Presidência da República pelo MDB, a senadora Simone Tebet, de 52 anos, ainda não confirmou quem irá apoiar no segundo turno das eleições 2022, após ter sido derrotada na noite do último domingo (3),entretanto ela afirmou já ter um “lado”.

Tebet pediu que os presidentes dos partidos que estiveram ao seu lado na campanha (MDB, PSDB, Cidadania), tomem uma decisão em, no máximo, 48 horas. “Eu sou uma política que respeita o processo partidário, o processo eleitoral, mas, no máximo, em 48 horas, vocês decidam porque eu vou me pronunciar”, disse a senadora.

Ao lado da candidata à vice, Mara Gabrilli (PSDB), e do presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, a advogada sul-mato-grossense afirmou: “Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo”.

Tebet ficou em terceiro lugar nas urnas

A senadora ficou em terceiro lugar na corrida presidencial, à frente do candidato pelo PDT, Ciro Gomes. Com quase 5 milhões de votos (4,2%), Tebet pode ser um suporte importante no segundo turno. Apenas uma pesquisa projetava a senadora à frente do ex-governador do Ceará.

