O que Ciro Gomes falou após o resultado das Eleições 2022?

Ciro Gomes (PDT) se pronunciou após o término do 1º turno das Eleições 2022. O candidato, que resolveu lançar candidatura própria mais uma vez disse que está "profundamente preocupado com o que acontece no Brasil". "Eu nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação", avaliou Ciro, que obteve um pouco mais de 3% dos votos, ficando atrás de Simone Tebet (MDB).

"Quero dizer a vocês que estou profundamente preocupado com o que eu estou assistindo acontecer no Brasil", declarou o candidato. Ele também agradeceu aos eleitores que votaram nele.

O ex-ministro também informou, na noite deste domingo (02/10), que conversará com o PDT antes de fazer outros pronunciamentos ou apoiar algum candidato. "Por isso, eu peço a vocês que me deem mais algumas horas para conversar com os meus amigos, com o meu partido para que a gente possa achar o melhor caminho para bem servir à nação brasileira", complementou Ciro Gomes.

Com a totalização da apuração das urnas, essa foi a primeira vez que Ciro perde no Ceará. No estado nordestino, o candidato do PT, Lula, foi o mais votado, seguido do atual presidente Jair Bolsonaro.