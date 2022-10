O que Lula falou após o resultado das Eleições 2022?

Após a decisão do segundo turno das eleições 2022 para presidência do Brasil, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um discurso para apoiadores, acompanhado de lideranças políticas como Gleisi Hoffman e a ex-presidente Dilma Roussef. "Vamos ganhar essas eleições. Isso pra nós é apenas uma prorrogação. Quero agradecer ao povo brasileiro por mais esse gesto", declarou.

Para o ex-chefe do Executivo, a decisão no segundo turno do pleito, onde disputa com Jair Bolsonaro (PL), é mais um tempo para continuar a campanha eleitoral. "Pra desgraça de algunss eu tenho mais 30 dias pra fazer campanha", pontuou.

Com a apuração de 99,03% das urnas, às 22h17 deste domingo (2), Lula soma 48,2% dos votos computados e Bolsonaro, 43,39%. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).