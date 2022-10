Eleições 2022: Governador de São Paulo, do PSDB, declara apoio a Bolsonaro no segundo turno

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição no 2º turno do próximo dia 30. A decisão foi tomada nesta terça-feira (4) durante um encontro em São Paulo com o presidenciável e lideranças do PSDB.

Bolsonaro agradeceu a declaração do tucano. "O apoio do Rodrigo é muito bem-vindo. Já tinha um amigo, agora terá um melhor amigo para propostas que sugerir ao nosso governo”, disse o candidato.

Garcia explicou que a decisão foi tomada em conjunto com o partido estadual. “O PSDB Nacional está reunido neste momento declarando neutralidade e liberando, portanto, os Estados. Eu como candidato a governador pelo partido e como governador de São Paulo declaro meu apoio incondicional ao presidente Bolsonaro”, delarou Rodrigo.

O tucano foi candidato à reeleição, mas ficou em 3º lugar. Em São Paulo, haverá segundo turno entre Tarcísio de Freitas (Republicanos), que teve 42,32% dos votos válidos; e Fernando Haddad (PT), que teve 35,70%. Rodrigo Garcia teve apenas 18,40%.