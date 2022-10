Moro declara apoio a Bolsonaro no 2º turno: ‘Contra projeto de poder do PT’

O senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro (União Brasil), declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições 2022. “Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro”, escreveu Moro em suas redes sociais.

Ex-juiz da Operação Lava Jato, Moro foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Ficou 1 ano e 3 meses no caso. Quando saiu, acusou o presidente de tentativa de interferir na Polícia Federal.

Durante entrevista no Palácio do Planalto, Bolsonaro comentou sobre o apoio do ex-ministro: “Telefonei, conversarmos. Não tem retratação. Conversa tranquila. Somos pessoas que sabem da responsabilidade com a sua pátria. Sabemos muito bem do risco que o Brasil corre com a volta da esquerda”, afirmou Bolsonaro.

“Erramos. Pedimos desculpas. Não temos compromisso com o erro. E nós vamos evoluindo. Tenho certeza que o Sergio Moro será um grande senador aqui em Brasília, assim como o senhor [Deltan] Dallagnol [ex-procurador da Lava Jato, eleito deputado]”, disse ainda o presidente.