Eleições 2022: Helder posta foto com Lula e confirma apoio ao petista no segundo turno

O governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB) publicou uma foto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa a Presidência com o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e confirmou apoio ao petista no segundo turno das eleições de 2022. "Nossa opção é pela democracia, pelo desenvolvimento econômico, retomada de aumento do emprego e da renda, defesa das instituições", esreveu o governador, que venceu as eleições no Pará em primeiro turno, após obter 70, 41% dos votos nas urnas.

Lula e Helder se encontraram em São Paulo, nesta quarta-feira (5). Pela manhã, Lula agradeceu o apoio do emedebista. "Encontrei hoje @helderbarbalho, governador do Pará reeleito no primeiro turno com a maior votação do Brasil. Agradeço seu apoio neste segundo turno. Vamos juntos pelo bem do Pará e do Brasil!".