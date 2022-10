Lula publica foto com Helder e agradece apoio no 2º turno: 'pelo bem do Pará e do Brasil'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da Reública, publicou uma foto com o governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), e agradeceu o apoio do emedebista no segundo turno das eleições 2022. "Encontrei hoje @helderbarbalho, governador do Pará reeleito no primeiro turno com a maior votação do Brasil. Agradeço seu apoio neste segundo turno. Vamos juntos pelo bem do Pará e do Brasil!", declarou o petista.

Helder ainda não se manifestou publicamente, mas nesta terça-feira (4), a jornalista Míriam Leitão já havia anunciado que ele iria apoiar o ex-presidente e fazer campanha pelo petista nos próximos dias. O gestor foi reeleito com 70, 41% dos votos, no último domingo (2). "Ele (Helder) prometer ir a campo trabalhar no estado, que é o maior eleitorado da região Norte. Isso poderia assegurar a vitória regional. Dos 144 municípios, Barbalho perdeu apenas em 16 cidades", diz Miriam.

