Helder Barbalho vai apoiar Lula e fará campanha, diz coluna de Miriam Leitão

A jornalista Míriam Leitão, que assina uma coluna do jornal O Globo, divulgou na tarde desta terça-feira (4), que o governador Helder Barbalho, reeleito com 70, 41% dos votos, no último domingo (2), anunciou que vai apoiar Lula e promete fazer campanha nos próximos dias.

"O governador do Pará, Helder Barbalho, vai a São Paulo para declarar seu apoio ao ex-presidente Lula, assim que o MDB formalizar a liberação do partido", diz a jornalista na edição online de O Globo, nesta tarde de terça-feira.

Ela comunica, ainda, que Helder informou que fará campanha para o petista. "Ele prometer ir a campo trabalhar no estado, que é o maior eleitorado da região Norte. Isso poderia assegurar a vitória regional. Dos 144 municípios, Barbalho perdeu apenas em 16 cidades", diz Miriam.

Conforme, ainda, Miriam Leitão, "Lula teve 12% de votos à frente de Bolsonaro no Pará. Simone Tebet teve 5% dos votos e Ciro 3% no estado. Na conta de Barbalho, Lula poderá aumentar sua margem. Está havendo também uma articulação do senador Eduardo Braga, que sempre esteve com Lula, com o Amazonino Mendes, do Cidadania, para o apoio a Lula. Braga está no segundo turno. Amazonino ficou fora da disputa, mas ficou o terceiro mais votado no estado".

"Dessa forma o MDB dos dois maiores estados da Região trabalhará para a candidatura Lula. Os dois juntos são mais da metade do eleitorado da região Norte", finaliza a postagem da jornalista.