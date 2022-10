Eleições 2022: governador reeleito do Paraná, Ratinho Júnior declara apoio a Bolsonaro

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que foi reeleito em primeiro turno no estado com 69,6% dos votos válidos, declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições 2022 para a presidência do Brasil. O governador fez o anúncio durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (5).

VEJA MAIS

No evento, estiveram presentes o atual chefe do Executivo e outros políticos. Ratinho Júnior ressaltou o apoio a Bolsonaro e destacou o comprometimento com o candidato, por meio de uma publicação no Twitter.

“Venho reafirmar o nosso compromisso com presidente Bolsonaro. Não apenas com o presidente, mas com o seu governo. Esse foi o governo que mais investiu no nosso Estado nos últimos 30 anos”, escreveu.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)