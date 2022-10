Eleições 2022: Ronaldo Caiado anuncia apoio a Bolsonaro para o segundo turno

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), recebeu nesta quarta-feira (5) o apoio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), para o segundo turno das eleições 2022. A assessoria do Governo de Goiás afirma que ele deve ir a Brasília nesta quinta-feira (6) para se encontrar com Bolsonaro no Planalto. As informações são do G1 Goiás.

Ronaldo Caiado estava em reunião virtual com cerca de 230 prefeitos goianos e parlamentares, para agradecer o apoio, quando anunciou o apoio ao presidente Jair Bolsonaro para o segundo turno. Caiado foi reeleito no último domingo (2) com 51,81% dos votos, tendo sido o candidato ao governo mais votado em 240 das 246 cidades goianas.

Ainda de acordo com a assessoria do governo de Goiás, o governador lembrou os presentes o fato de "sempre ter tido lado", se referindo ao histórico de apoio à direita.