Em vídeo, Bolsonaro e Michele confirmam vinda para o Círio

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama Michele Bolsonaro afirmaram que estarão em Belém no sábado, 8, para participar da procissão do Círio Fluvial. A confirmação da vinda foi publicada em vídeo pelo deputado federal Éder Mauro, que pertence à mesma legenda do candidato à reeleição.

“Nós vamos estar lá no Círio”, disse o presidente em resposta ao parlamentar. “Melhor açaí do universo! Estaremos aí juntos com certeza pela vida, pela família e pela liberdade”, acrescentou a primeira-dama.

Apesar disso, a assessoria de campanha do presidente não confirmou a agenda. Já assessoria de Éder Mauro afirma que Bolsonaro deve chegar na noite desta sexta-feira, 7 e acompanhar a romaria fluvial que ocorrerá no sábado de manhã.

Esta será a segunda vez que Bolsonaro irá prestigiar o Círio. Em 2015, ele veio quando ainda ocupava o cargo de deputado federal. Neste ano, o presidente já esteve em Belém duas vezes. A primeira foi em junho quando participou das comemorações pelos 111 anos da Assembleia de Deus. Já no início de outubro, ele promoveu uma motocarreata e discursou em um comício na avenida Visconde de Souza Franco.