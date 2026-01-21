Capa Jornal Amazônia
Walfrido Warde deixa a defesa de Daniel Vorcaro, do Banco Master

O Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro, na esteira da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal.

Estadão Conteúdo

O advogado Walfrido Warde deixou nesta quarta-feira, 21, a defesa de Daniel Vorcaro, o controlador do Banco Master. A notícia foi publicada no blog da jornalista Andréa Sadi, da GloboNews, e confirmada pelo Estadão. Procurado, Warde não respondeu.

Além de Warde, que deixa o caso, também fazem parte da defesa do Master os advogados Pier Paolo Bottini e Roberto Podval.

Cunhado de Vorcaro é preso pela PF quando embarcava para o exterior

image Presidente do TCU descarta reverter liquidação do Master e prevê processo concluído rapidamente
Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master

Banco Central questiona decisão monocrática no caso Master e pede decisão colegiada do TCU

O Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro, na esteira da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal.

Uma das linhas da investigação era a emissão de títulos de crédito falsos.

Daniel Vorcaro foi preso em novembro quando tentava embarcar em seu avião, em viagem para Dubai. Ele foi solto ainda no final daquele mesmo mês e responde em liberdade, sob condição de usar tornozeleira eletrônica.

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO/PF/BANCO MASTER/Walfrido Warde

defesa

saída
