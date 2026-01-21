Walfrido Warde deixa a defesa de Daniel Vorcaro, do Banco Master

O advogado Walfrido Warde deixou nesta quarta-feira, 21, a defesa de Daniel Vorcaro, o controlador do Banco Master. A notícia foi publicada no blog da jornalista Andréa Sadi, da GloboNews, e confirmada pelo Estadão. Procurado, Warde não respondeu.

Além de Warde, que deixa o caso, também fazem parte da defesa do Master os advogados Pier Paolo Bottini e Roberto Podval.

O Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro, na esteira da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal.

Uma das linhas da investigação era a emissão de títulos de crédito falsos.

Daniel Vorcaro foi preso em novembro quando tentava embarcar em seu avião, em viagem para Dubai. Ele foi solto ainda no final daquele mesmo mês e responde em liberdade, sob condição de usar tornozeleira eletrônica.