Viagens mais baratas? Conheça 4 estratégias para economizar em hospedagem

Economizar em viagens pode parecer um desafio, mas ficar de olho nos detalhes, é fundamental para aproveitar ao máximo cada destino sem estourar o orçamento. Norma Leite é criadora de conteúdo sobre viagens desde 2015, sempre compartilhando e dividindo experiências sobre como gastar menos nesses passeios.

Quando falamos em viagem, um dos primeiros aspectos a se pensar é na hospedagem. Afinal de contas, é fundamental ter onde se 'refugiar' em um local diferente. Em entrevista ao Grupo Liberal, a especialista em viagens compartilhou 4 estratégias para economizar na hospedagem.

VEJA MAIS:

Para Norma, a principal dica é investir em hostels, que são hospedagens compartilhadas “Tem diárias muito acessíveis, e que, a maioria, também tem a opção de quartos privativos, geralmente mais em conta do que uma pousada tradicional", explicou.

Caso hostels não sejam do agrado, ela recomenda os apartamentos e casa em alugueis por temporada, em sites como Airbnb, especialmente para estadias longas. “A plataforma está repleta de opções incríveis e com preços bem atraentes, para todos os gostos. Tem Airbnb que funciona como uma pousada, outros é pra você se sentir em casa", ela pontuou.

Norma também defende que pagar um pouco mais alto em uma hospedagem bem localizada, pode compensar em outros gastos que fazem parte do que é fundamental em uma viagem. "Não adianta você pegar um local muito barato que não é bem localizado, porque então você vai gastar com transporte e tempo pra se locomover", disse a viajante.

Outro ponto fundamental na hora de reservar qualquer acomodação são as avaliações de antigos visitantes. Norma explica que é mais seguro e evite que seja alvo de algum golpe ou anúncio falso. Afinal de contas, o barato pode sair caro, não é mesmo? “Você pode pesquisar, ver as avaliações, comparar valores e informações", explicou.

Por último, ela aconselha evitar fechar hospedagens em sites de terceiros antes de observar os detalhes das reservas e entrar em contato com o locatário. Ela afirma que sites tercerizados, as vezes, podem cobrar valores mais altos do que o normal. "Entre em contato diretamente com o hotel ou pousada e compare com os valores do site (como o Booking, por exemplo), e reserve onde for mais em conta, geralmente é mais barato fechando direto com a pousada", observou.