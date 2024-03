Skyscanner, Google Voos e Kayak: conheça 3 sites para encontrar passagens de avião baratas

Os altos preços de passagens aéreas podem ser impedimento para muitas pessoas viajarem. Entretanto, com auxílio de ferramentas especializadas, é possível encontrar passagens de avião baratas, com excelente custo-benefício. Para isso, os sites Skyscanner, Google Voos e Kayak selecionam as melhores opções com menores preços e mais vantagens. Saiba como cada um funciona.

Como comprar passagens de avião baratas no Skyscanner?

O Skyscanner é utilizado para pesquisa de passagens de avião baratas, além da busca de hotéis e aluguel de carros. Este site apresenta as passagens com melhor custo-benefício e proporciona economia de dinheiro e tempo, sem cobrança de taxas adicionais. Confira aqui o site.

Aqueles que já estão com data e destino definidos precisam preencher o pequeno formulário na tela inicial, com os locais de embarque e desembarque, dias desejados para viajar e quantidade de pessoas. É possível selecionar as opções de aeroportos próximos e voos diretos (sem escalas ou conexões antes de chegar no destino).

Nele, é permitido selecionar o melhor vôo, mesmo que apenas o destino esteja definido, com a opção “Mês Mais Barato”. Para os que não escolheram data ou destino, o Skyscanner disponibiliza o “O Mundo Inteiro”, com as melhores opções.

No Skyscanner, também está disponível o alerta de preço para determinadas passagens. Além disso, o site disponibiliza a opção de passagem de avião flexível - em alguns casos, pode ser cobrada uma taxa extra. Voos que emitem menos monóxido de carbono podem ser vistos e escolhidos pelos passageiros nessa plataforma.

Não é preciso fazer login no Skyscanner para buscar passagens de avião mais baratas. Esse site disponibiliza aplicativo para Android e iOS.

Como comprar passagens de avião baratas no Google Voos?

O Google Voos é uma ferramenta de pesquisa de passagens de avião. Nele, é possível encontrar as mais baratas e com melhor custo-benefício. Confira aqui o site.

Com a opção de “Explorar Destinos”, esse site permite analisar possíveis viagens, com datas e destino pré-definidos. Essa é a opção ideal para quem deseja viajar, mas ainda não tem roteiro estabelecido.

Para encontrar a passagem de avião mais barata no Google Voos, basta selecionar o local de partida e o destino, definir as datas da viagem e o tipo de classe (Econômica, Econômica Premium, Executiva e Primeira). Também é necessário especificar quantas pessoas vão.

Após a pesquisa, o usuário pode escolher o monitoramento de preços com base na data escolhida ou em qualquer data, considerando apenas o destino. O Google Voos também disponibiliza a opção “Gráfico de Preços”, na qual apresenta um comparativo entre outros dias de viagem.

Não é preciso fazer login no Google para buscar passagens de avião mais baratas.

Como comprar passagens de avião baratas no Kayak?

O Kayak é um site especializado em busca de passagens de avião que apresenta as opções mais baratas e com mais benefícios para o usuário. Além de passagens aéreas, essa ferramenta também permite buscar por hotéis e aluguel de carros. Confira aqui o site.

Para os que já tem data e destino definidos, basta preencher as informações no breve formulário da página principal: tipo de voo (ida e volta ou apenas ida), quantidade de pessoas, classe (Econômica, Econômica Premium, Executiva, Primeira e Executiva), local de partida, destino e datas.

Com a opção “Explore o Mundo”, o Kayak oferece passagens com destinos e datas variados. Ideal para os que desejam viajar, mas não definiram o roteiro. O site também disponibiliza assinatura de newsletter para o usuário receber recomendações de viagem e ofertas exclusivas por e-mail.

No Kayak, o comprador pode ativar a opção “Alertas”, para acompanhar preços e organizar planos de viagem com ofertas, e “Rastreador de Voos”, que permite saber informações sobre determinado voo ou aeroporto. Para receber alerta, é necessário fazer login no site.

Não é preciso fazer login no Kayak para buscar passagens de avião mais baratas. Esse site disponibiliza aplicativo para Android e iOS.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)