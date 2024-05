Passagens aéreas mais baratas: conheça 3 plataformas de alerta de preços e monitoramento

Quem nunca desejou viajar pagando menos por uma passagem aérea? Para auxiliar os usuários nessa busca por preços mais atrativos, surgiram os alertas de preços. Esses serviços, oferecidos por agências de viagens online e sites comparadores, permitem que o usuário receba notificações sempre que houver alterações nos valores das passagens.

Essa ferramenta pode ser bem vantajosa para o consumidor que busca economizar nas passagens. Elas eliminam a necessidade de monitoramento constante para tentar encontrar aquela passagem mais barata, além disso, os alertas podem ajudar os usuários a aproveitar ofertas relâmpago que duram pouco tempo.

Plataformas Populares para Alerta de Preços

Skyscanner

O Skyscanner é um dos aplicativos mais populares para quem busca um alerta de desconto para passagens aéreas. Ele permite configurar alertas para voos específicos ou destinos em geral, além de oferecer uma ampla variedade de opções de busca e comparação de preços.

Para criar um alerta de preços no Skyscanner é instalar o aplicativo, abrir, selecionar 'Passagens aéreas' e inserir o destino e datas desejadas. Além disso, é possível encontrar opções de hotéis e aluguel de carros na página inicial. Ao rolar para baixo e escolher 'Exibir todos os voos', é possível ver todas as opções disponíveis. Para acompanhar possíveis alterações de tarifas, ative o alerta de preço no perfil do usuário.

Google Flights

Os serviços do Google também oferecem busca por passagens aéreas com preços acessíveis. A plataforma conta com uma ferramenta de monitoramento de preço que notifica o usuário sobre uma oferta no trajeto desejado. Está disponível tanto na versão web quanto para dispositivos Android.

Para usar a ferramenta é simples. Acesse o Google Voos, insira sua cidade ou seu aeroporto de partida e o destino. Também é possível encontrar locais clicando em uma lista de destinos mais visitados ou em um mapa do mundo. Na parte de cima, selecione o tipo de passagem: só de ida, ida e volta ou várias cidades. Ainda parte de cima, selecione o número de passageiros e a cabine. Clique no calendário para selecionar as datas dos voos. As passagens com o menor preço total para cada dia vão aparecer. Os preços dos voos são atualizados aproximadamente uma vez a cada 24 horas.

Kayak

O Kayak usa algoritmos de IA para rastrear preços de passagens aéreas e oferece ferramentas para ajudar no planejamento de viagens, incluindo um rastreador de voos e um sistema de alerta para ofertas.

Para criar um alerta de preços na Kayak é só inserir os aeroportos, datas e número de passageiros e clique em “Pesquisar”. No canto superior esquerdo da página, clique no botão “Criar um alerta de preço”. Na janela que se abrirá, insira seu e-mail e clique em “Salvar alerta de preço” e pronto, você vai passar a receber as melhores tarifas por email.

Os alertas de preços e o monitoramento são ferramentas poderosas para qualquer viajante que busca economizar em passagens aéreas. Com uma variedade de plataformas e estratégias à disposição, é possível maximizar as chances de encontrar as melhores ofertas e otimizar o planejamento de viagens.

(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)