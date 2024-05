Como emitir a carteira de trabalho digital? Veja o passo a passo

Desde 2019, o Governo Federal criou uma plataforma que substitui a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) tradicional, de papel. A Carteira de Trabalho Digital foi elaborada para facilitar a vida dos trabalhadores brasileiros e das empresas que, ao utilizar o e-social, não precisam do documento físico para assinar contrato ou fazer anotações.

Quer entender mais sobre a Carteira de Trabalho Digital e como fazer para ter o aplicativo no celular? Veja o passo a passo para emitir este documento.

Pelo computador

A primeira maneira de fazer a Carteira de Trabalho Digital é pelo computador. Para isso, você deverá acessar o Portal Emprega Brasil. Em seguida, clicar no botão “Entrar em Gov.br”.

Captura de tela do Portal Emprega Brasil

No campo destinado, você deverá inserir seu CPF e clicar no botão “Continuar”.

Captura de tela do Portal Gov.br

Nesta etapa, você deverá autorizar a Emprega Brasil a acessar seus dados pessoais. Na página, é possível ler os Termos de Uso e a Política de Privacidade. Após a leitura, você deverá clicar no botão “Continuar”.

Em seguida, deverá clicar no ícone “Carteira de Trabalho Digital”.

Captura de tela do Portal Emprega Brasil

Aplicativo

Para ter acesso pelo celular, é mais fácil. Para ter acesso ao documento é preciso apenas baixar o aplicativo.

O primeiro passo é ir à loja de aplicativos de seu celular. A ferramenta da carteira digital está disponível tanto para celulares Android quanto para IOS.

Na lupa, você deverá procurar por: “Carteira de Trabalho Digital”. Fique atendo ao desenvolvedor do aplicativo que é “Serviços e Informações do Brasil”. Conforme aparece na imagem abaixo.

Captura de tela da Google Play

Ao baixar o aplicativo, os passos de login da conta do Gov.br serão socilitados. Iguais ao processo do site, você precisará do CPF e senha vinculados à essa conta.

Após todos esses passos, você terá acesso aos seus dados no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Na parte inferior do aplicativo, existe um menu que dá acesso aos dados pessoais, aos seus contratos, benefícios e mais informações. Basta clicar que será mostrado.