Quase metade dos jovens paraenses estão fora do mercado de trabalho, revela pesquisa

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (2) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA) revela que, no Pará, quase metade da população entre 15 e 29 anos está fora do mercado de trabalho. São mais de 1,1 milhão de desempregados nesta faixa etária, que correspondem a 49,41%, conforme o estudo que tem como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE (PNAD/Contínua), referentes ao 4º trimestre de 2023.

Conforme o levantamento, a maioria é mulher. Do total de 1.150.595 jovens do sexo feminino, apenas 453.632 estão ocupadas, o que corresponde a 38,69%. Desta forma, quase 700 mil jovens do sexo feminino não estão inseridas no mercado de trabalho. Ou seja, 60,57%. Entre os jovens do sexo masculino, o percentual de ocupação salta para 61,31%. São 718.936 jovens do sexo masculino ocupados contra 448.410 desocupados, de universo de 1.167.346.

Aos 29 anos, Leonora Bittencourt faz parte destas estatísticas. Ela conta que está desde junho do ano passado desempregada. “Eu presto serviço quando aparece. Basicamente, o sustento está sendo através da base familiar, de rede de apoio e de algumas oportunidades, quando surgem”, diz, acrescentando que tem buscado emprego e está enviando currículo, principalmente de forma online. “Sinto dificuldade pela questão do nível superior, que ainda não tenho”.

Leonora, que é uma mulher trans, afirma que enfrenta uma dificuldade ainda maior devido ao preconceito. Mesmo de posse da certidão com nome alterado, ela pontua questões de constrangimento. “A gente já é vulnerabilizada de várias formas, porque a sociedade não está preparada para encarar uma trans secretária, dentista, auxiliar de serviços gerais. Você vê uma ou outra em profissões pontuais, mas não vê nessas que popularmente são conhecidas”, afirma.

Ainda que a certidão seja condizente com a imagem e com o feminino, Leonora acrescenta que existe “a questão do constrangimento” na hora de conseguir uma vaga, mesmo que tenha tratamento nominal respeitando seu gênero. “Lá dentro, nas questões administrativas, dessas tramitações administrativas, sempre vai rolar algum constrangimento e as pessoas, às vezes, não estão preparadas para lidar”, acrescenta Leonora.

Pará é o terceiro no Norte com mais jovens ocupados

Ao todo, o Pará possui cerca de 2,3 milhões de jovens residentes. Destes, 1.172.568 estão ocupados (50,59%) e outros 1.145.373 estão fora do mercado. Apesar de praticamente a metade dos jovens estar desocupada, a proximidade do número entre ocupados e desocupados garante ao Pará o terceiro melhor percentual de ocupação da região Norte. Na outra ponta, o Acre é o estado com o menor percentual (34,47%), entre os jovens de 15 a 29 anos.

Ainda entre os demais estados do Norte, as análises do Dieese/PA mostram que o estado do Tocantins tem a maior participação de jovens ocupados no seu mercado de trabalho, são 220.248 pessoas, representando 56,25% da população residente total do estado. Rondônia ocupa a segunda posição, com 53,79% dos jovens ocupados. Naquele estado, são 428.091 jovens residentes e 230.271 desempenhando alguma atividade.

Maioria dos empregados não têm registro em carteira

Outro dado revelado pelo estudo é que a maioria dos jovens paraenses empregados no setor privado não tem registro em carteira. Foram contabilizados 346.266 jovens nesta situação, o que representa 29,53% da ocupação total. Somente 25,43% possuem carteira de trabalho assinada, o que corresponde a 298.205 jovens. Os trabalhadores por conta própria (mercado informal) totalizam 280.850 jovens, que representa 23,95%.

É o caso de José Vaz, de 26 anos. Ele passou um ano recebendo por diária e desempenhou várias funções, entre elas, atendente, segurança, caixa e operador de karaokê. “Eu via o dinheiro mais rápido, porque trabalhava e recebia, mas não tinha segurança nenhuma e eles podiam simplesmente não me chamar”, conta. Agora, ele está em processo de admissão em uma lan house gamer, e será operador de caixa. Este será seu primeiro registro na carteira.

No estudo do Dieese/PA, Everson Costa, técnico responsável pelo levantamento, aponta que, no Pará, faltam oportunidades para os jovens acessarem o mercado, assim como em todo o Brasil. “Muitos jovens ainda estão trabalhando sem carteira assinada ou em ocupações precarizadas e sem direitos trabalhistas. Há ainda uma parcela significativa de jovens que estão ocupados de maneira informal, muitas das vezes em cargas horárias exaustivas e com baixa remuneração”, destaca.

Dos 2,3 milhões de jovens residentes no estado, de outubro a dezembro de 2023, um total de 462.812 tinham entre 15 a 17 anos de idade, representando 19,97% da população total do Pará. Outros 309.382 jovens tinham entre 18 a 19 anos de idade (13,35%) e 757.156 jovens tinham entre 25 a 29 anos de idade, representando 32,67%. O maior volume de jovens estava na faixa etária de 20 a 24 anos de idade. Eram 788.591, o que representa 34,02% da população total naqueles três meses.

População total de jovens (15 a 29 anos) ocupados nos estados do Norte

Pará | 1.172.568 | 50,59%

Amazonas | 540.254 | 47,07%

Rondônia | 230.271 | 53,79%

Tocantins | 220.248 | 56,25%

Amapá | 107.394 | 41,15%

Acre | 84.274 | 34,47%

Roraima | 79.278 | 50,75%

Região Norte | 2.434.287 | 49,21%

População jovem ocupada (15 a 29 anos) segundo gênero nos estados do Norte

Pará | Homens - 718.936 - 61,31% | Mulheres - 453.632 - 38,69%

Amazonas | Homens - 345.234 - 63,90% | Mulheres - 195.020 - 36,10%

Rondônia | Homens - 143.790 - 62,44% | Mulheres - 86.481 - 37,56%

Tocantins | Homens - 132.799 - 60,30% | Mulheres - 87.448 - 39,70%

Amapá | Homens - 62.321 - 58,03% | Mulheres - 45.073 - 41,97%

Acre | Homens - 53.277 - 63,22% | Mulheres - 30.997 - 36,78%

Roraima | Homens - 47.946 - 60,48% | Mulheres - 31.332 - 39,52%

Região Norte | Homens - 1.504.303 - 61,80% | Mulheres - 929.984 - 38,20%

Fonte: IBGE/PNAD/CONTINUA

Análise e elaboração: Dieese/PA